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Трамп заявил, что "не ищет соглашения" с Европейским союзом

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен заключать соглашения с ЕС. Он отметил, что 1 июня вступят в силу 50% пошлины на товары из Евросоюза.

Трамп заявил, что "не ищет соглашения" с Европейским союзом

Президент США Дональд Трамп заявил, что "не ищет соглашения" с Европейским союзом, передает УНН со ссылкой на ABC.

Детали

После призыва к введению 50% пошлины на товары Европейского союза до 1 июня президенту Дональду Трампу был задан вопрос о том, чего он ищет в потенциальном соглашении с этими странами в течение следующих девяти дней.

"Я не ищу соглашения", — сказал Трамп в Овальном кабинете. "Я имею в виду, что мы заключили сделку. Она составляет не менее 50%".

"Мы посмотрим, что произойдет, но сейчас это произойдет 1 июня, и так оно и есть. Нет, они не обращались с нами должным образом", — сказал Трамп. "Они объединились, чтобы воспользоваться нами", — заявил он.

Ранее

Президент Дональд Трамп заявил, что переговоры с Брюсселем ни к чему не приводят и рекомендует ввести 50% пошлины на импорт товаров из Европейского Союза с 1 июня 2025 года.

Европейский Союз остается приверженным конструктивным переговорам с США - Урсула фон дер Ляйен10.04.2025, 11:07 • 10356 просмотров

Антонина Туманова

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