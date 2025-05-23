Трамп заявил, что "не ищет соглашения" с Европейским союзом
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен заключать соглашения с ЕС. Он отметил, что 1 июня вступят в силу 50% пошлины на товары из Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп заявил, что "не ищет соглашения" с Европейским союзом, передает УНН со ссылкой на ABC.
Детали
После призыва к введению 50% пошлины на товары Европейского союза до 1 июня президенту Дональду Трампу был задан вопрос о том, чего он ищет в потенциальном соглашении с этими странами в течение следующих девяти дней.
"Я не ищу соглашения", — сказал Трамп в Овальном кабинете. "Я имею в виду, что мы заключили сделку. Она составляет не менее 50%".
"Мы посмотрим, что произойдет, но сейчас это произойдет 1 июня, и так оно и есть. Нет, они не обращались с нами должным образом", — сказал Трамп. "Они объединились, чтобы воспользоваться нами", — заявил он.
Ранее
Президент Дональд Трамп заявил, что переговоры с Брюсселем ни к чему не приводят и рекомендует ввести 50% пошлины на импорт товаров из Европейского Союза с 1 июня 2025 года.
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