"Любое торговое соглашение с США должно основываться на уважении, а не на угрозах" - комиссар ЕС

Еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что ЕС стремится заключить соглашение с Соединенными Штатами, но оно должно основываться на "уважении, а не на угрозах". Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

ЕС полностью вовлечен и стремится заключить соглашение, которое будет выгодным для обеих сторон. Европейская комиссия готова работать добросовестно. Торговля между ЕС и США не имеет аналогов и должна основываться на взаимном уважении, а не на угрозах. Мы готовы защищать наши интересы написал Шефчович в соцсети Х.

Европейские политики выразили разочарование новостями о дальнейших пошлинах со стороны США. В частности, министр торговли Франции Лоран Сен-Мартен заявил, что новые угрозы Трампа не способствуют переговорам, но "мы готовы ответить". Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил СМИ, что целью остаются "нулевые тарифы за нулевые тарифы".

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф поддержал стратегию ЕС относительно торговых переговоров. "Мы уже видели, что тарифы могут повышаться и снижаться во время переговоров с США", - сказал он.

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Премьер-министр Ирландии Михал Мартин сказал, что предложение Трампа "крайне разочаровывает". "Тарифы наносят вред всем сторонам. Тарифы на предложенном уровне не только подтолкнут цены вверх, они нанесут серьезный ущерб одним из наиболее динамичных и важных торговых отношений в мире... Переговоры - это и единственный устойчивый путь вперед", - отметил он.

Евродепутат Бернд Ланге (ФРГ) заявил о возможности введения контрпошлин в отношении США. "Мы не позволим давить на себя и объективно попытаемся начать переговоры на следующей неделе. Если переговоры будут неудачными, Европейский Союз достаточно силен, чтобы применить контрмеры, чтобы компенсировать экономические убытки", - сказал он.

По данным американского правительства, ЕС является одним из крупнейших торговых партнеров США, который в прошлом году экспортировал товаров на сумму более 600 млрд долларов, а импортировал - на 370 млрд долларов.

Напомним

Президент Дональд Трамп заявил, что переговоры с Брюсселем ни к чему не приводят и рекомендует ввести 50% пошлины на импорт товаров из Европейского Союза с 1 июня 2025 года.

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