Трамп планирует встретиться с премьер-министром Японии в июне по поводу тарифов - Kyodo
Киев • УНН
Премьер-министр Японии и президент США договорились рассмотреть встречу в июне на саммите G7. Япония призывает США пересмотреть тарифную политику, включая 25% пошлину на авто.
Премьер-министр Японии и президент США договорились рассмотреть возможность проведения личной встречи в июне. Япония и США надеются на "продуктивные" тарифные переговоры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kyodo.
Детали
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба и президент США Дональд Трамп в пятницу, 23 мая, договорились рассмотреть возможность проведения личной встречи в июне на полях саммита "Большой семерки" в Канаде. Звонок состоялся по запросу американской стороны, в преддверии очередного раунда переговоров по тарифам на уровне министров в Вашингтоне.
В телефонном разговоре, который длился примерно 45 минут, Исиба и Трамп также согласились с необходимостью достижения "взаимовыгодных" двусторонних отношений путем переговоров по тарифам, сообщил Исиба журналистам.
Я сказал, что надеюсь увидеть продуктивную встречу на уровне министров, и (Трамп – ред.) согласился. Мы согласились с необходимостью усиления двустороннего сотрудничества, в частности в области экономической безопасности
Дополнительно
Япония призывает Соединенные Штаты пересмотреть свою тарифную политику, которая включает 25-процентную импортную пошлину на автомобили, из-за обеспокоенности по поводу ее влияния на экспортно-ориентированную японскую экономику.
Хотя 24-процентный "взаимный" тариф был приостановлен, Соединенные Штаты все еще вводят 10-процентную базовую пошлину, а также пошлины, направленные на сталь и алюминий.
Наша позиция не изменилась: мы будем призывать Соединенные Штаты отменить тарифы
Трамп также поделился деталями своей недавней поездки в три страны: Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, а Исиба выразил свою благодарность президенту за дипломатические усилия.
Напомним
В апреле этого года Премьер-министр Японии Сигэру Исиба обратился в Вашингтон, подчеркнув, что тарифная политика Дональда Трампа крайне разочаровывает, и призвал ее пересмотреть. В ответ Трамп подтвердил, что Япония посылает команду в США для переговоров по торговле.