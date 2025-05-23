Трамп планує зустрітися з прем'єром Японії у червні щодо тарифів - Kyodo
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Японії та президент США домовилися розглянути зустріч в червні на саміті G7. Японія закликає США переглянути тарифну політику, включаючи 25% мито на авто.
Прем'єр-міністр Японії та президент США домовилися розглянути можливість проведення особистої зустрічі в червні. Японія та США сподіваються на "продуктивні" тарифні переговори. Про це повідомляє УНН з посиланням на Kyodo.
Деталі
Прем'єр-міністр Японії Сіґеру Ісіба та президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 23 травня, домовилися розглянути можливість проведення особистої зустрічі в червні на полях саміту "Великої сімки" в Канаді. Дзвінок відбувся за запитом американської сторони, напередодні чергового раунду переговорів щодо тарифів на рівні міністрів у Вашингтоні.
У телефонній розмові, яка тривала приблизно 45 хвилин, Ісіба та Трамп також погодилися з необхідністю досягнення "взаємно вигідних" двосторонніх відносин шляхом переговорів щодо тарифів, повідомив Ісіба журналістам.
Я сказав, що сподіваюся побачити продуктивну зустріч на рівні міністрів, і (Трамп – ред.) погодився. Ми погодилися з необхідністю посилення двосторонньої співпраці, зокрема в галузі економічної безпеки
Додатково
Японія закликає Сполучені Штати переглянути свою тарифну політику, яка включає 25-відсоткове імпортне мито на автомобілі, через занепокоєння щодо його впливу на експортно-орієнтовану японську економіку.
Хоча 24-відсотковий "взаємний" тариф було призупинено, Сполучені Штати все ще запроваджують 10-відсоткове базове мито, а також мита, спрямовані на сталь та алюміній.
Наша позиція не змінилася: ми закликатимемо Сполучені Штати скасувати тарифи
Трамп також поділився деталями своєї нещодавньої поїздки до трьох країн: Катару, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, а Ісіба висловив свою вдячність президенту за дипломатичні зусилля.
Нагадаємо
У квітні цього року Прем'єр-міністр Японії Сіґеру Ісіба звернувся у Вашингтон, підкресливши, що тарифна політика Дональда Трампа вкрай розчаровує, і закликав її переглянути. У відповідь Трамп підтвердив, що Японія надсилає команду до США для переговорів щодо торгівлі.