Трамп відклав введення 50% мита на торгівлю з ЄС до 9 липня
Київ • УНН
Президент США Трамп відтермінував запровадження 50% тарифу на торгівлю з ЄС до 9 липня 2025 року на прохання Урсули фон дер Ляєн. Переговори між ЄС та США мають розпочатися найближчим часом.
Президент США Дональд Трамп відтермінував запровадження 50-відсоткового тарифу на торгівлю з Європейським Союзом до 9 липня. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує УНН.
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За словами Трампа, з відповідним проханням до нього у телефонному режимі звернулася президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.
Я погодився на продовження – до 9 липня 2025 року. Мені було честю для мене зробити це
Він додав, що, за словами фон дер Ляєн, переговори з цього питання розпочнуться швидко.
Сама президентка Єврокомісії написала, що в неї відбулася гарна розмова з президентом США, при цьому ЄС та США "мають найбільш вагомі та тісні торговельні відносини у світі".
"Європа готова швидко і рішуче просувати переговори. Щоб досягти хорошої угоди, нам потрібен час до 9 липня", – зазначила фон дер Ляєн.
Нагадаємо
Напередодні єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович заявив, що ЄС прагне укласти угоду зі Сполученими Штатами. При цьому, за його словами, ця угода має ґрунтуватися на "повазі, а не на погрозах".
Трамп планує зустрітися з прем'єром Японії у червні щодо тарифів - Kyodo23.05.25, 16:25 • 2448 переглядiв