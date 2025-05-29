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Суд США призупинив скасування імпортних мит Трампа: деталі рішення

Київ • УНН

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Апеляційний суд відновив дію мит, запроваджених адміністрацією Трампа. Позивачі мають час до 5 червня подати позицію щодо призупинення, а уряд США – до 9 червня.

Суд США призупинив скасування імпортних мит Трампа: деталі рішення

Апеляційний суд федерального округу США призупинив рішення стосовно імпортних мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, відновивши їхню чинність. Про це повідомляється на сайті суду, інформує УНН.

Деталі

У постанові зазначається, що позивачі, які оскаржують запровадження тарифів, повинні подати свою позицію щодо призупинення до 5 червня.

Також вказується, що уряд США зможе подати свою відповідь на позицію до 9 червня, після чого апеляційний суд може продовжити призупинення рішення щодо тарифів.

Нагадаємо

Напередодні колегія з трьох суддів Суду міжнародної торгівлі США у Нью-Йорку припинила дію рішення президента США Дональда Трампа щодо запровдження нових імпортних тарифів.

Судове рішення, зокрема, стосується "глобальних тарифів" Трампа, які він запровадив 2 квітня і назвав це "Днем визволення", а також імопртних мит стосовно Китаю, Мексики та Канади, спрямованих на боротьбу з ввезенням фентанілу в Сполучені Штати.

2 квітня президент США Дональд Трамп заявив про введення нових мит для окремих країн, зокрема Китаю - 34%, ЄС - 20%, Великої Британії - 20%.

9 квітня глава Білого дому оголосив 90-денну паузу, залишивши у силі 10-відсоткові тарифи на більшість товарів, що надходять до Сполучених Штатів.

Введення нових тарифів США спричинило падіння фінансових ринків, обвал світових акцій і зростання попиту на захисні активи.

Тарифи Трампа неоднозначно впливатимуть на ринок електромобілів - The New York Times27.04.25, 19:34 • 8810 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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