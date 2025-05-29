Суд США зупинив дію більшості імпортних тарифів Трампа
Київ • УНН
Суд у Нью-Йорку припинив дію рішення Трампа щодо імпортних мит стосовно Китаю, Мексики та Канади. Це викликало позитивну реакцію на фінансових ринках.
Колегія з трьох суддів Суду міжнародної торгівлі США у Нью-Йорку припинила дію рішення президента США Дональда Трампа щодо запровдження нових імпортних тарифів. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
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Зазначається, що судове рішення, зокрема, стосується "глобальних тарифів" Трампа, які він запровадив 2 квітня і назвав це "Днем визволення", а також імопртних мит стосовно Китаю, Мексики та Канади, спрямованих на боротьбу з ввезенням фентанілу в Сполучені Штати.
Рішення зупиняє 30% мита Трампа на Китай, його 25% мита на деякі товари, імпортовані з Мексики та Канади, і 10% універсальні мита на більшість товарів, що надходять до Сполучених Штатів. Однак це не впливає на 25% тарифи на автомобілі, автозапчастини, сталь та алюміній
ЗМІ вказує, що рішення суду спричинило позитивну реакцію на фінансових ринках. Так, ф’ючерси на індекси Dow, S&P 500 і Nasdaq показали зростання на 1,1–1,6%.
Видання також нагадує, що позов був поданий у квітні лібертаріанською правозахисною групою Liberty Justice Center, яка представляла інтереси продавця вина VOS Selections та чотирьох малих підприємств. Вони стверджували, що їм було завдано серйозної шкоди через нові тарифи.
Нагадаємо
2 квітня президент США Дональд Трамп заявив про введення нових мит для окремих країн, зокрема Китаю - 34%, ЄС - 20%, Великої Британії - 20%.
9 квітня глава Білого дому оголосив 90-денну паузу, залишивши у силі 10-відсоткові тарифи на більшість товарів, що надходять до Сполучених Штатів.
Введення нових тарифів США спричинило падіння фінансових ринків, обвал світових акцій і зростання попиту на захисні активи.
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