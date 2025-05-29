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Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним
28 травня, 17:16 • 14883 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

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Суд США зупинив дію більшості імпортних тарифів Трампа

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Суд у Нью-Йорку припинив дію рішення Трампа щодо імпортних мит стосовно Китаю, Мексики та Канади. Це викликало позитивну реакцію на фінансових ринках.

Суд США зупинив дію більшості імпортних тарифів Трампа

Колегія з трьох суддів Суду міжнародної торгівлі США у Нью-Йорку припинила дію рішення президента США Дональда Трампа щодо запровдження нових імпортних тарифів. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Зазначається, що судове рішення, зокрема, стосується "глобальних тарифів" Трампа, які він запровадив 2 квітня і назвав це "Днем визволення", а також імопртних мит стосовно Китаю, Мексики та Канади, спрямованих на боротьбу з ввезенням фентанілу в Сполучені Штати.

Рішення зупиняє 30% мита Трампа на Китай, його 25% мита на деякі товари, імпортовані з Мексики та Канади, і 10% універсальні мита на більшість товарів, що надходять до Сполучених Штатів. Однак це не впливає на 25% тарифи на автомобілі, автозапчастини, сталь та алюміній

- уточнює видання.

ЗМІ вказує, що рішення суду спричинило позитивну реакцію на фінансових ринках. Так, ф’ючерси на індекси Dow, S&P 500 і Nasdaq показали зростання на 1,1–1,6%.

Видання також нагадує, що позов був поданий у квітні лібертаріанською правозахисною групою Liberty Justice Center, яка представляла інтереси продавця вина VOS Selections та чотирьох малих підприємств. Вони стверджували, що їм було завдано серйозної шкоди через нові тарифи.

Нагадаємо

2 квітня президент США Дональд Трамп заявив про введення нових мит для окремих країн, зокрема Китаю - 34%, ЄС - 20%, Великої Британії - 20%.

9 квітня глава Білого дому оголосив 90-денну паузу, залишивши у силі 10-відсоткові тарифи на більшість товарів, що надходять до Сполучених Штатів.

Введення нових тарифів США спричинило падіння фінансових ринків, обвал світових акцій і зростання попиту на захисні активи.

Трамп відклав введення 50% мита на торгівлю з ЄС до 9 липня26.05.25, 04:05 • 4282 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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