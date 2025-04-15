$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19318 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 133714 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 125170 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126615 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 125148 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127792 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 192284 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76760 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164011 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115340 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
6.8м/с
21%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 36901 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 47760 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 48245 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 38021 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 20900 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 15740 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 38502 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 48724 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 133699 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 192279 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 1306 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 10251 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 12491 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 108353 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 110014 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Організації

S&P 500

Індекс американського фондового ринку
Новини по темi

Орендна плата в Нью-Йорку стрімко зростає на тлі мит Трампа: ціни на житло підскочили в середньому на 10%

В Нью-Йорку оренда житла зросла через митну політику Трампа, досягнувши $4495 у березні, що на 10% більше, ніж торік. Невизначеність змушує людей відкладати купівлю житла.

Новини Світу • 10 квітня, 13:23 • 9202 перегляди

Світові ринки показали зростання після призупинення мит Трампом

Фондові ринки ростуть після рішення Трампа призупинити мита на 90 днів. Індекс S&amp;P 500 виріс на 9,5%, Nikkei підскочив на 8,3%.

Економіка • 10 квітня, 06:08 • 11274 перегляди

104% на китайський імпорт: США загострюють торговельну війну

В США набули чинності нові торговельні обмеження з надвисокими митами у 104% на китайський імпорт. Фінансові ринки відреагували падінням індексів та валют в Азії.

Новини Світу • 9 квітня, 04:03 • 4059 перегляди

Світові акції падають, оскільки Трамп не збирається пом’якшувати свою митну політику - FT

Ф'ючерси на американські фондові індекси та азійські акції різко впали після заяви Трампа про збереження масштабних тарифів. Падіння сталось на фоні побоювань глобальної економічної рецесії.

Новини Світу • 7 квітня, 10:50 • 10061 перегляди

Ф'ючерси на акції США падають, золото росте після заяв Трампа про мита

Ф'ючерси на S&amp;P 500 та Nasdaq впали після оголошення Трампом нових мит на імпорт з Китаю, ЄС та Японії. Ціна на золото зросла на тлі побоювань інвесторів.

Новини Світу • 2 квітня, 22:49 • 4865 перегляди

Вперше за десятиліття жоден гендиректор у США не отримав $100 млн за рік - WSJ

У 2024 році жоден генеральний директор у США не отримав зарплату в 100 мільйонів доларів. Компенсації керівників зросли, але до позначки у 100 мільйонів ніхто не дістався.

Економіка • 24 березня, 06:54 • 22759 перегляди

Ціна на золото тримається біля рекорду на тлі побоювань щодо зростання в США, попиту на активи-притулки

Золото подорожчало після досягнення 3000 доларів за унцію на тлі побоювань щодо економічного зростання та уникнення шатдауну в США. Експерти прогнозують подальше зростання цін на золото.

Економіка • 17 березня, 06:49 • 13699 перегляди

Біткоїн перевищив $90 тис. після рішення Трампа щодо автомобільних мит

Криптовалютний ринок зростає після відстрочення Трампом введення мит на автомобілі з Канади та Мексики. Біткоїн подорожчав на 3,7% за добу, а акції криптокомпаній також показують значне зростання.

Економіка • 6 березня, 08:52 • 12064 перегляди

Світові фондові ринки падають через рекордну дохідність облігацій США

Глобальні фондові ринки демонструють падіння третій день поспіль через зростання дохідності казначейських облігацій США понад 4,5%. Індекс S&amp;P 500 знизився у всіх секторах після попередження ФРС про повільне зниження ставок.

Новини Світу • 30 грудня, 22:38 • 38185 перегляди

На фінансових ринках відновлюється спокій, після спаду 5 серпня - ЗМІ

Світові фондові ринки відновлюються після вчорашнього обвалу. Індекси зростають, але експерти попереджають, що стабілізація може бути тимчасовою і залежить від економіки США та дій ФРС.

Економіка • 6 серпня, 10:02 • 20485 перегляди