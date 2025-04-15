В Нью-Йорку оренда житла зросла через митну політику Трампа, досягнувши $4495 у березні, що на 10% більше, ніж торік. Невизначеність змушує людей відкладати купівлю житла.
Фондові ринки ростуть після рішення Трампа призупинити мита на 90 днів. Індекс S&P 500 виріс на 9,5%, Nikkei підскочив на 8,3%.
В США набули чинності нові торговельні обмеження з надвисокими митами у 104% на китайський імпорт. Фінансові ринки відреагували
падінням індексів та валют в Азії.
Ф'ючерси на американські фондові індекси та азійські акції різко впали після заяви Трампа про збереження масштабних тарифів. Падіння сталось на фоні побоювань глобальної економічної рецесії.
Ф'ючерси на S&P 500 та Nasdaq впали після оголошення Трампом нових мит на імпорт з Китаю, ЄС та Японії. Ціна на золото зросла на
тлі побоювань інвесторів.
У 2024 році жоден генеральний директор у США не отримав зарплату в 100 мільйонів доларів. Компенсації керівників зросли, але до
позначки у 100 мільйонів ніхто не дістався.
Золото подорожчало після досягнення 3000 доларів за унцію на тлі побоювань щодо економічного зростання та уникнення шатдауну в
США. Експерти прогнозують подальше зростання цін на золото.
Криптовалютний ринок зростає після відстрочення Трампом введення мит на автомобілі з Канади та Мексики. Біткоїн подорожчав на 3,7%
за добу, а акції криптокомпаній також показують значне зростання.
Глобальні фондові ринки демонструють падіння третій день поспіль через зростання дохідності казначейських облігацій США понад 4,5%. Індекс S&P 500 знизився у всіх секторах після попередження ФРС про повільне зниження ставок.
Світові фондові ринки відновлюються після вчорашнього обвалу. Індекси зростають, але експерти попереджають, що стабілізація може
бути тимчасовою і залежить від економіки США та дій ФРС.