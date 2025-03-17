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Ціна на золото тримається біля рекорду на тлі побоювань щодо зростання в США, попиту на активи-притулки

Київ • УНН

 • 13699 перегляди

Золото подорожчало після досягнення 3000 доларів за унцію на тлі побоювань щодо економічного зростання та уникнення шатдауну в США. Експерти прогнозують подальше зростання цін на золото.

Ціна на золото тримається біля рекорду на тлі побоювань щодо зростання в США, попиту на активи-притулки

Золото подорожчало після того, як у п’ятницю піднялося в ціні до 3000 доларів за унцію, на фоні того, як інвестори зважують новину, що уряду США вдалося запобігти зупинці роботи ("шатдауну") на тлі збереження побоювань щодо економічного зростання, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Злитки торгувалися на рівні близько 2990 доларів за унцію після того, як знизилися з історичного максимуму в 3005 доларів за унцію, на тіл того, як Сенат США ухвалив республіканський план витрат, який проклав шлях для схвалення пакету фінансування уряді.

Ринки все ще стежать за наслідками агресивної торговельної програми президента США Дональда Трампа, у результаті якої індекс S&P 500 почав корекцію минулого тижня, а потім відскочив у п’ятницю. Це завершило "тижневу драму, включаючи реалізацію останніх погроз лідера США щодо мит, заклики до рецесії та геополітичні переговори щодо майбутнього України", пише видання.

Невизначені перспективи та супутній апетит до активів-притулків допомогли цього року збільшити ціну злитків на 14%, що продовжило потужне річне зростання металу в 2024 році. Банки все більше впевнені, що їх чекають подальші прибутки, намічаючи цілі, які багатьом інвесторам здалися б дивовижними ще кілька кварталів тому. Минулого тижня Macquarie Group спрогнозувала, що ціни зростуть до 3500 доларів США за унцію у другому кварталі, тоді як BNP Paribas SA підвищила свій прогноз, показавши середні ціни значно вище 3000 доларів США.

Також інвестори, як вказано, спостерігатимуть за низкою засідань центрального банку цього тижня, на тлі того, як "торгові залпи" Трампа випробовують нерви політиків. У США голова Федеральної резервної системи Джером Павелл стикається зі складним завданням, як запевнити інвесторів, що економіка залишається на міцній основі, так і в тому, що політики готові втрутитися з підтримкою.

Спотове золото подорожчало на 0,2% до 2988,58 доларів за унцію о 8:22 ранку в Сінгапурі після зростання на 2,6% минулого тижня. Спотовий індекс долара Bloomberg залишився без змін. Срібло мало змінилося в ціні, тоді як платина та паладій знизилися.

Торговельна напруженість штовхає золото до історичного рекорду в $300014.03.25, 10:19 • 24635 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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