Торговельна напруженість штовхає золото до історичного рекорду в $3000
Київ • УНН
Ціна на золото зростає через побоювання щодо митної політики Трампа та геополітичну нестабільність. Експерти прогнозують подальше зростання цін на дорогоцінний метал.
Унція золота вперше досягла позначки $3,000, короистуючись геополітичною та економічною невизначеністю.
Передає УНН із посиланням на Вloomberg.
Золото зросло до рекордного рівня, наблизившись до $3 000 за унцію. Історичне досягнення у ціновій позначці за унцію золота пов'язане із занепокоєнням через агресивну митну політику президента США Дональда Трампа.
Контекст
Президент-республіканець нещодавно погрожував запровадити 200% мито на європейське вино та інші алкогольні напої, що є прямою відповіддю на 50% тарифи, запроваджені Європейським Союзом на експорт американських товарів, включаючи американське віскі, у відповідь на 25% податки США на сталь та алюміній
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Золото продовжує свій шлях до рекордних позначок у ціні
Дорогоцінний метал продовжив значний річний приріст, який було зафіксовано у 2024 році, підтриманий купівлею центральними банками, притоком коштів у біржові фонди та прогнозами банків.
Глобальні запаси в ETF, забезпечених злитками, зросли приблизно до 2 687 тонн, що є найвищим показником з листопада 2023 року, а банки прогнозують подальше зростання, включаючи цільовий показник у 3 500 доларів за унцію в другому кварталі.
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