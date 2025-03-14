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Торговельна напруженість штовхає золото до історичного рекорду в $3000

Київ • УНН

 • 24635 перегляди

Ціна на золото зростає через побоювання щодо митної політики Трампа та геополітичну нестабільність. Експерти прогнозують подальше зростання цін на дорогоцінний метал.

Торговельна напруженість штовхає золото до історичного рекорду в $3000

Унція золота вперше досягла позначки $3,000, короистуючись геополітичною та економічною невизначеністю.

Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Золото зросло до рекордного рівня, наблизившись до $3 000 за унцію. Історичне досягнення у ціновій позначці за унцію золота пов'язане із занепокоєнням через агресивну митну політику президента США Дональда Трампа.

Контекст

Президент-республіканець нещодавно погрожував запровадити 200% мито на європейське вино та інші алкогольні напої, що є прямою відповіддю на 50% тарифи, запроваджені Європейським Союзом на експорт американських товарів, включаючи американське віскі, у відповідь на 25% податки США на сталь та алюміній

Погроза Трампа ввести 200% мито на європейські вина: з'явилась реакція Франції та Іспанії14.03.25, 02:32 • 87709 переглядiв

Золото продовжує свій шлях до рекордних позначок у ціні

Дорогоцінний метал продовжив значний річний приріст, який було зафіксовано у 2024 році, підтриманий купівлею центральними банками, притоком коштів у біржові фонди та прогнозами банків.

Глобальні запаси в ETF, забезпечених злитками, зросли приблизно до 2 687 тонн, що є найвищим показником з листопада 2023 року, а банки прогнозують подальше зростання, включаючи цільовий показник у 3 500 доларів за унцію в другому кварталі.

 - пише Вloomberg.

"Ми готові збагатити вас": Трамп обіцяє Гренландії "золоті гори" в разі приєднання до США10.03.25, 07:21 • 22324 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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