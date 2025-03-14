Торговельна напруженість штовхає золото до історичного рекорду в $3000

Унція золота вперше досягла позначки $3,000, короистуючись геополітичною та економічною невизначеністю.

Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Золото зросло до рекордного рівня, наблизившись до $3 000 за унцію. Історичне досягнення у ціновій позначці за унцію золота пов'язане із занепокоєнням через агресивну митну політику президента США Дональда Трампа.

Контекст

Президент-республіканець нещодавно погрожував запровадити 200% мито на європейське вино та інші алкогольні напої, що є прямою відповіддю на 50% тарифи, запроваджені Європейським Союзом на експорт американських товарів, включаючи американське віскі, у відповідь на 25% податки США на сталь та алюміній

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Золото продовжує свій шлях до рекордних позначок у ціні

Дорогоцінний метал продовжив значний річний приріст, який було зафіксовано у 2024 році, підтриманий купівлею центральними банками, притоком коштів у біржові фонди та прогнозами банків.

Глобальні запаси в ETF, забезпечених злитками, зросли приблизно до 2 687 тонн, що є найвищим показником з листопада 2023 року, а банки прогнозують подальше зростання, включаючи цільовий показник у 3 500 доларів за унцію в другому кварталі. - пише Вloomberg.

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