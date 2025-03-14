Погроза Трампа ввести 200% мито на європейські вина: з'явилась реакція Франції та Іспанії

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру назвав провокацією заяву президента США Дональда Трампа про підвищення мита на 200% на європейське шампанське, вина та інші алкогольні напої. Про це повідомляє УНН із посиланням на TF1.

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Байру відкинув ідею щодо відмови від 50% мита на американський віскі і закликав стриманіше ставитися до заяв Трампа.

Ми не можемо дозволити, щоб нас зламали подібні погрози. Важливо, щоб ми, європейці, показали, хто ми є, і що ми не піддамося на такого роду загрози - сказав глава французького уряду.

У свою чергу міністр сільського господарства Іспанії Луїс Планас висловився у схожому дусі, зазначивши, що це "оголошення, як і будь-яке інше, приходить і йде".

"Ми залишаємося спокійними, але також демонструємо твердість. Ми готові говорити та вести переговори, але якщо буде потрібно, ми не відмовимося від нашої твердості у захисті наших виробників та наших інтересів, як іспанських, так і європейських", - написав іспанський урядовець у мережі Х.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 200% мито на всі вина та інші алкогольні продукти з Європейського Союзу, якщо ЄС не скасує 50% мито на віскі із США. За його словами, це буде дуже добре для американських компаній-виробників вина та ігристих вин.

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