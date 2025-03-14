Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Премьер-министр Франции Франсуа Байру назвал провокацией заявление президента США Дональда Трампа о повышении пошлины на 200% на европейское шампанское, вина и другие алкогольные напитки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TF1.

Детали

Байру отверг идею об отказе от 50% пошлины на американский виски и призвал более сдержанно относиться к заявлениям Трампа.

Мы не можем позволить, чтобы нас сломали подобные угрозы. Важно, чтобы мы, европейцы, показали, кто мы есть, и что мы не поддадимся на такого рода угрозы - сказал глава французского правительства.

В свою очередь министр сельского хозяйства Испании Луис Планас высказался в похожем духе, отметив, что это "объявление, как и любое другое, приходит и уходит".

"Мы остаемся спокойными, но также демонстрируем твердость. Мы готовы говорить и вести переговоры, но если потребуется, мы не откажемся от нашей твердости в защите наших производителей и наших интересов, как испанских, так и европейских", - написал испанский чиновник в сети Х.

Напомним

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 200% пошлину на все вина и другие алкогольные продукты из Европейского Союза, если ЕС не отменит 50% пошлину на виски из США. По его словам, это будет очень хорошо для американских компаний-производителей вина и игристых вин.

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