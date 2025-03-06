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Канадские магазины массово снимают с продажи американский алкоголь

Киев • УНН

 • 14251 просмотра

Через нові 25% пошлин Трампа канадські магазини припиняють продаж алкоголю зі США. У відповідь Канада запровадила власні мита на американські товари вартістю 155 млрд канадських доларів.

Канадские магазины массово снимают с продажи американский алкоголь

После вступления в силу новых пошлин администрации президента США Дональда Трампа на товары из Канады и Мексики, в канадских магазинах начали исчезать с полок американские алкогольные напитки. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали 

Канадские пользователи социальных сетей опубликовали фотографии и видео, на которых видно, как магазины по всей стране изымают из продажи алкогольные напитки, произведенные в США.

Например, Джошуа Гариепи, студент университета в Квебеке, опубликовал в среду фотографию, на которой видно пустые полки в магазине в Квебеке, где когда-то выставлялись американские спиртные напитки.

"Для меня эта фотография идеально отражает ситуацию: знак "Продукты США" сохранился, но полки пустые", - сказал Гариепи в интервью, имея в виду вывеску над пустой полкой с надписью "Etats-Unis", что по-французски означает "Соединенные Штаты".

Правительство Нью-Брансвика сообщило в Facebook, что прекратило закупку алкоголя в США, опубликовав видео, на котором работник перепаковывает бутылки с вином из американского отдела магазина Alcool NB Liquor.

На другом видео, опубликованном в TikTok пользователем @Keltieheather, показаны пустые полки под различными надписями "США" в магазине в Новой Шотландии.