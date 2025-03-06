Канадские магазины массово снимают с продажи американский алкоголь

После вступления в силу новых пошлин администрации президента США Дональда Трампа на товары из Канады и Мексики, в канадских магазинах начали исчезать с полок американские алкогольные напитки. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Канадские пользователи социальных сетей опубликовали фотографии и видео, на которых видно, как магазины по всей стране изымают из продажи алкогольные напитки, произведенные в США.

Например, Джошуа Гариепи, студент университета в Квебеке, опубликовал в среду фотографию, на которой видно пустые полки в магазине в Квебеке, где когда-то выставлялись американские спиртные напитки.

"Для меня эта фотография идеально отражает ситуацию: знак "Продукты США" сохранился, но полки пустые", - сказал Гариепи в интервью, имея в виду вывеску над пустой полкой с надписью "Etats-Unis", что по-французски означает "Соединенные Штаты".

Правительство Нью-Брансвика сообщило в Facebook, что прекратило закупку алкоголя в США, опубликовав видео, на котором работник перепаковывает бутылки с вином из американского отдела магазина Alcool NB Liquor.

На другом видео, опубликованном в TikTok пользователем @Keltieheather, показаны пустые полки под различными надписями "США" в магазине в Новой Шотландии.

Совет по контролю за оборотом спиртных напитков провинции Онтарио во вторник в заявлении на своем вебсайте объявил, что он "прекратил закупку всех товаров из США".

Эти торговые ограничения могут существенно ударить по американским производителям алкоголя. Например, в 2023 году только Кентукки экспортировало виски и другие напитки в Канаду на 76 миллионов долларов. Теперь эта продукция исчезла из канадских магазинов, а премьер провинции Онтарио Даг Форд заявил, что "с бурбоном из Кентукки покончено".

Совет по дистиллированным спиртным напиткам в своем заявлении в среду заявил, что он "крайне обеспокоен" изъятием американской алкогольной продукции из канадских магазинов, а также соответствующими пошлинами.

Совет подсчитал, что из-за 25% пошлины на импорт крепких спиртных напитков из Канады и Мексики в Америке может быть потеряно 31 000 рабочих мест.

"Эти пошлины США на Мексику и Канаду нанесут огромный ущерб американским компаниям и сотрудникам по всей цепочке поставок вина и крепких спиртных напитков, от ресторанов, баров и розничных точек до грузоперевозчиков и импортеров/экспортеров крепких спиртных напитков и винной продукции", - говорится в документе.

Напоминаем

Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлину почти на все товары из Канады и Мексики, заявив, что пошлины призваны привлечь крупнейших торговых партнеров США к ответственности за поставку фентанила в страну.

В ответ на пошлины США Канада во вторник ввела собственные пошлины, реализовав ранее выдвинутый план по введению 25% пошлин на американские товары стоимостью 155 миллиардов канадских долларов (107 миллиардов долларов США).