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Канадські магазини масово знімають з продажу американський алкоголь

Київ • УНН

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Через нові 25% мита Трампа канадські магазини припиняють продаж алкоголю зі США. У відповідь Канада запровадила власні мита на американські товари вартістю 155 млрд канадських доларів.

Канадські магазини масово знімають з продажу американський алкоголь

Після набуття чинності нових мит адміністрації президента США Дональда Трампа на товари з Канади та Мексики, в канадських магазинах почали зникати з полиць американські алкогольні напої. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі 

Канадські користувачі соціальних мереж опублікували фотографії та відео, на яких видно, як магазини по всій країні вилучають із продажу алкогольні напої, вироблені в США.

Наприклад, Джошуа Гарієпі, студент університету в Квебеку, опублікував у середу фотографію, на якій видно порожні полиці в магазині в Квебеку, де колись виставлялися американські спиртні напої.

"Для мене ця фотографія ідеально відображає ситуацію: знак "Продукти США" зберігся, але полиці порожні", - сказав Гарієпі в інтерв'ю, маючи на увазі вивіску над порожньою полицею з написом "Etats-Unis", що французькою означає "Сполучені Штати".

Уряд Нью-Брансвіка повідомив у Facebook, що припинив закупівлю алкоголю в США, опублікувавши відео, на якому працівник перепаковує пляшки з вином з американського відділу магазину Alcool NB Liquor.

На іншому відео, опублікованому в TikTok користувачем @Keltieheather, показано порожні полиці під різними написами "США" в магазині в Новій Шотландії.