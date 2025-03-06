Канадські магазини масово знімають з продажу американський алкоголь

Після набуття чинності нових мит адміністрації президента США Дональда Трампа на товари з Канади та Мексики, в канадських магазинах почали зникати з полиць американські алкогольні напої. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

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Канадські користувачі соціальних мереж опублікували фотографії та відео, на яких видно, як магазини по всій країні вилучають із продажу алкогольні напої, вироблені в США.

Наприклад, Джошуа Гарієпі, студент університету в Квебеку, опублікував у середу фотографію, на якій видно порожні полиці в магазині в Квебеку, де колись виставлялися американські спиртні напої.

"Для мене ця фотографія ідеально відображає ситуацію: знак "Продукти США" зберігся, але полиці порожні", - сказав Гарієпі в інтерв'ю, маючи на увазі вивіску над порожньою полицею з написом "Etats-Unis", що французькою означає "Сполучені Штати".

Уряд Нью-Брансвіка повідомив у Facebook, що припинив закупівлю алкоголю в США, опублікувавши відео, на якому працівник перепаковує пляшки з вином з американського відділу магазину Alcool NB Liquor.

На іншому відео, опублікованому в TikTok користувачем @Keltieheather, показано порожні полиці під різними написами "США" в магазині в Новій Шотландії.

Рада з контролю за обігом спиртних напоїв провінції Онтаріо у вівторок у заяві на своєму вебсайті оголосила, що вона "припинила закупівлю всіх товарів зі США".

Ці торговельні обмеження можуть суттєво вдарити по американських виробниках алкоголю. Наприклад, у 2023 році лише Кентуккі експортувало віскі та інші напої до Канади на 76 млн доларів. Тепер ця продукція зникла з канадських магазинів, а прем’єр провінції Онтаріо Даг Форд заявив, що "з бурбоном із Кентуккі покінчено".

Рада з дистильованих спиртних напоїв у своїй заяві в середу заявила, що вона "вкрай стурбована" вилученням американської алкогольної продукції з канадських магазинів, а також відповідними митами.

Рада підрахувала, що через 25% мито на імпорт міцних спиртних напоїв із Канади та Мексики в Америці може бути втрачено 31 000 робочих місць.

"Ці мита США на Мексику і Канаду завдадуть величезної шкоди американським компаніям і співробітникам по всьому ланцюжку поставок вина і міцних спиртних напоїв, від ресторанів, барів і роздрібних точок до вантажовідправників та імпортерів/експортерів міцних спиртних напоїв і винної продукції", - йдеться в документі.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита майже на всі товари з Канади та Мексики, заявивши, що мита покликані притягнути найбільших торговельних партнерів США до відповідальності за постачання фентанілу в країну.

У відповідь на мита США Канада у вівторок запровадила власні мита, реалізувавши раніше висунутий план із запровадження 25% мит на американські товари вартістю 155 млрд канадських доларів (107 млрд доларів США).