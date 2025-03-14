Торговая напряженность толкает золото к историческому рекорду в $3000

Унция золота впервые достигла отметки $3,000, пользуясь геополитической и экономической неопределенностью.

Передает УНН со ссылкой на Вloomberg.

Золото выросло до рекордного уровня, приблизившись к $3 000 за унцию. Историческое достижение в ценовой отметке за унцию золота связано с беспокойством из-за агрессивной таможенной политики президента США Дональда Трампа.

Контекст

Президент-республиканец недавно угрожал ввести 200% пошлину на европейское вино и другие алкогольные напитки, что является прямым ответом на 50% тарифы, введенные Европейским Союзом на экспорт американских товаров, включая американский виски, в ответ на 25% налоги США на сталь и алюминий

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Золото продолжает свой путь к рекордным отметкам в цене

Драгоценный металл продолжил значительный годовой прирост, который был зафиксирован в 2024 году, поддержанный покупкой центральными банками, притоком средств в биржевые фонды и прогнозами банков.

Глобальные запасы в ETF, обеспеченных слитками, выросли примерно до 2 687 тонн, что является самым высоким показателем с ноября 2023 года, а банки прогнозируют дальнейший рост, включая целевой показатель в 3 500 долларов за унцию во втором квартале.