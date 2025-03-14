Торговая напряженность толкает золото к историческому рекорду в $3000
Киев • УНН
Цена на золото растет из-за опасений по поводу таможенной политики Трампа и геополитической нестабильности. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на драгоценный металл.
Унция золота впервые достигла отметки $3,000, пользуясь геополитической и экономической неопределенностью.
Передает УНН со ссылкой на Вloomberg.
Золото выросло до рекордного уровня, приблизившись к $3 000 за унцию. Историческое достижение в ценовой отметке за унцию золота связано с беспокойством из-за агрессивной таможенной политики президента США Дональда Трампа.
Контекст
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Золото продолжает свой путь к рекордным отметкам в цене
Драгоценный металл продолжил значительный годовой прирост, который был зафиксирован в 2024 году, поддержанный покупкой центральными банками, притоком средств в биржевые фонды и прогнозами банков.
Глобальные запасы в ETF, обеспеченных слитками, выросли примерно до 2 687 тонн, что является самым высоким показателем с ноября 2023 года, а банки прогнозируют дальнейший рост, включая целевой показатель в 3 500 долларов за унцию во втором квартале.
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