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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Торговая напряженность толкает золото к историческому рекорду в $3000

Киев • УНН

 • 24628 просмотра

Цена на золото растет из-за опасений по поводу таможенной политики Трампа и геополитической нестабильности. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на драгоценный металл.

Торговая напряженность толкает золото к историческому рекорду в $3000

Унция золота впервые достигла отметки $3,000, пользуясь геополитической и экономической неопределенностью.

Передает УНН со ссылкой на Вloomberg.

Золото выросло до рекордного уровня, приблизившись к $3 000 за унцию. Историческое достижение в ценовой отметке за унцию золота связано с беспокойством из-за агрессивной таможенной политики президента США Дональда Трампа.

Контекст

Президент-республиканец недавно угрожал ввести 200% пошлину на европейское вино и другие алкогольные напитки, что является прямым ответом на 50% тарифы, введенные Европейским Союзом на экспорт американских товаров, включая американский виски, в ответ на 25% налоги США на сталь и алюминий

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Золото продолжает свой путь к рекордным отметкам в цене

Драгоценный металл продолжил значительный годовой прирост, который был зафиксирован в 2024 году, поддержанный покупкой центральными банками, притоком средств в биржевые фонды и прогнозами банков.

Глобальные запасы в ETF, обеспеченных слитками, выросли примерно до 2 687 тонн, что является самым высоким показателем с ноября 2023 года, а банки прогнозируют дальнейший рост, включая целевой показатель в 3 500 долларов за унцию во втором квартале.

 - пишет Вloomberg.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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