"Мы готовы обогатить вас": Трамп обещает Гренландии "золотые горы" в случае присоединения к США
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о готовности инвестировать миллионы долларов в Гренландию и создать новые рабочие места. США поддерживают право острова определять свое будущее и готовы принять его в состав государства.
Глава Белого дома Дональд Трамп обещает обогатить народ Гренландии в случае присоединения острова к США. Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social, сообщает УНН.
Детали
При этом Трамп напомнил собственные слова во время недавней речи перед Конгрессом.
Соединенные Штаты решительно поддерживают право народа Гренландии определять свое будущее
При этом он заверил, что США продолжат сохранять безопасность Гренландии, "как мы делали со времен Второй мировой войны".
"Мы готовы инвестировать миллиарды долларов для создания новых рабочих мест и обогатить вас - и, если вы этого хотите, мы рады приветствовать вас в составе величайшей нации в мире - Соединенных Штатов Америки", - резюмировал Трамп.
Напомним
На прошлой неделе во время речи перед Конгрессом Трамп выразил заинтересованность в возможном присоединении Гренландии к США. Он подчеркнул, что остров имеет стратегическое значение для американских военных и в будущем может стать частью Соединенных Штатов.
Ранее ведущая партия Гренландии заявила, что восстановление интереса США укрепило движение за независимость Гренландии и позицию в будущих переговорах о отделении от Дании.
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