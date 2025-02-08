У Гренландії заявили про поштовх руху за незалежність через інтерес США

Відновлення інтересу США зміцнило рух за незалежність Гренландії та позицію у майбутніх переговорах про відокремлення від Данії, заявила провідна партія країни, яка виступає за незалежність, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Арктичний острів має проголосувати 11 березня на виборах, де незалежність стала центральним питанням після недавніх заяв президента США Дональда Трампа про те, що Данія має передати контроль США через стратегічну цінність Гренландії для американської безпеки.

Гренландія призначила дострокові вибори на тлі інтересу Трампа

"Заяви Трампа та нова лінія з боку адміністрації США безперечно надали руху за незалежність тут більше імпульсу", - сказала Reuters Джуно Бертельсен, кандидат на виборах 11 березня від партії Naleraq.

Naleraq буде прагнути до угоди про оборону зі США та до так званої "вільної асоціації" з Данією або іншою країною, можливо, США, у разі незалежності, сказала Бертелсен.

Доповнення

Naleraq, найактивніша партія Гренландії, яка виступає за незалежність, прагне використовувати положення закону 2009 року, яке надало території велику автономію, включаючи право вести переговори щодо повної незалежності.

Якщо це буде схвалено, почнуться переговори з Данією, хоча будь-яка угода вимагатиме схвалення данського парламенту та референдуму у Гренландії.

Правляча партія Siumut, яка раніше розглядала незалежність як довгострокову мету, нещодавно оголосила про плани проведення референдуму після виборів наступного місяця.

Коментарі Трампа спровокували політичну кризу в Копенгагені, де уряд визнав, що тривалий час нехтував обороною Гренландії. Минулого тижня законодавці Данії погодилися виділити близько 2 мільярдів доларів на посилення військової присутності в Гренландії.

Данія на фоні заяв Трампа інвестує $2 млрд в оборону Арктики, включно з Гренландією