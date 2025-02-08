В Гренландии заявили о толчке движения за независимость из-за интереса США
Киев • УНН
Ведущая партия Гренландии заявила об укреплении движения за независимость из-за возобновления интереса США. Naleraq стремится заключить оборонное соглашение с США и достичь «свободной ассоциации» с Данией после отделения.
Восстановление интереса США укрепило движение за независимость Гренландии и позицию в будущих переговорах об отделении от Дании, заявила ведущая партия страны, которая выступает за независимость, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Арктический остров должен проголосовать 11 марта на выборах, где независимость стала центральным вопросом после недавних заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Дания должна передать контроль США из-за стратегической ценности Гренландии для американской безопасности.
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«Заявления Трампа и новая линия со стороны администрации США бесспорно придали движению за независимость здесь больше импульса», - сказала Reuters Джуно Бертельсен, кандидат на выборах 11 марта от партии Naleraq.
Naleraq будет стремиться к соглашению об обороне с США и к так называемой «свободной ассоциации» с Данией или другой страной, возможно, США, в случае независимости, сказала Бертелсен.
Дополнение
Naleraq, самая активная партия Гренландии, выступающая за независимость, стремится использовать положение закона 2009 года, которое предоставило территории большую автономию, включая право вести переговоры о полной независимости.
Если это будет одобрено, начнутся переговоры с Данией, хотя любое соглашение потребует одобрения датского парламента и референдума в Гренландии.
Правящая партия Siumut, которая ранее рассматривала независимость как долгосрочную цель, недавно объявила о планах проведения референдума после выборов в следующем месяце.
Комментарии Трампа спровоцировали политический кризис в Копенгагене, где правительство признало, что долгое время пренебрегало обороной Гренландии. На прошлой неделе законодатели Дании согласились выделить около 2 миллиардов долларов на усиление военного присутствия в Гренландии.
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