Данія на фоні заяв Трампа інвестує $2 млрд в оборону Арктики, включно з Гренландією

В понеділок, 27 січня, Данське Міністерство оборони повідомило, що уряд і провідні політичні партії Данії оголосили про домовленість збільшити інвестиції в оборону в Арктиці та Північній Атлантиці на 14,6 мільярдів данських крон (понад $2 млрд). Про це інформує УНН з посиланням на оборонне відомство Данії.

Деталі

Політична угода уряду та парламенту Данії передбачає виділення понад 2 мільярдів доларів на посилення військової присутності насамперед в Арктиці.

Зазначається, що три нові арктичні кораблі, додаткові дрони дальньої дії з розширеними можливостями візуалізації та посилення супутникових можливостей - це деякі з ініціатив першої часткової угоди по Арктиці та Північній Атлантиці, які уряд та сторони оборонної угоди погодили у тісній співпраці уряду Фарерських островів та Наалаккерсуісут Гренландії.

Ми стикаємося із серйозними проблемами політики безпеки. За оцінками Служби військової розвідки, рівень загрози в Арктиці та Північній Атлантиці погіршився. Тому ми маємо суттєво посилити присутність Збройних Сил у регіонах. Ми робимо це за допомогою цієї часткової угоди, яка була створена у тісній співпраці з урядом Фарерських островів та гренландської організації Naalakkersuisut. Угода закладає основу, яку ми повинні розвивати в першій половині 2025 року - заявив міністр оборони Троєлс Лунд Поульсен.

Крім того, сторони також домовилися зміцнювати співпрацю в галузі розвідки та досліджень, а також необхідно модернізувати об'єкти Арктичного командування, щоб Збройні сили могли діяти в безпечніших умовах, а також збільшити штатний розпис для вирішення зростаючої кількості завдань, пов'язаних, серед іншого, зі спостереженням, утвердженням суверенітету, підтримкою союзників та пошуком та порятунком в Арктиці та Північній Атлантиці.

Нагадаємо

Трамп підкреслив, що бачить майбутнє Гренландії у складі США, зазначивши, що це відповідає інтересам "захисту вільного світу". Новообраний президент наголосив, що лише Америка може гарантувати свободу жителям острова, тоді як Данія, за його словами, не здатна забезпечити аналогічні можливості.

Данія та США домовились про нові переговори щодо безпеки в Арктиці