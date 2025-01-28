Данія на фоні заяв Трампа інвестує $2 млрд в оборону Арктики, включно з Гренландією

ukenru
09:48 • 58147 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 112737 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 111678 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 131460 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 162700 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 214523 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 173019 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151119 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125017 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109805 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 133227 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 130965 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 132605 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 126827 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 109602 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 182327 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 180854 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 312814 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 340295 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 274952 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 35917 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 68288 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 68711 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 130965 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 101950 перегляди
Актуальне
Данія на фоні заяв Трампа інвестує $2 млрд в оборону Арктики, включно з Гренландією

Данія на фоні заяв Трампа інвестує $2 млрд в оборону Арктики, включно з Гренландією

Київ • УНН

 • 25327 перегляди

Уряд і політичні партії Данії домовились про інвестиції у 14,6 млрд крон для посилення військової присутності в Арктиці. Планується придбання трьох арктичних кораблів, дронів та розширення супутникових можливостей.

В понеділок, 27 січня, Данське Міністерство оборони повідомило, що уряд і провідні політичні партії Данії оголосили про домовленість збільшити інвестиції в оборону в Арктиці та Північній Атлантиці на 14,6 мільярдів данських крон (понад $2 млрд). Про це інформує УНН з посиланням на оборонне відомство Данії.

Деталі

Політична угода уряду та парламенту Данії передбачає виділення понад 2 мільярдів доларів на посилення військової присутності насамперед в Арктиці.

Image

Зазначається, що три нові арктичні кораблі, додаткові дрони дальньої дії з розширеними можливостями візуалізації та посилення супутникових можливостей - це деякі з ініціатив першої часткової угоди по Арктиці та Північній Атлантиці, які уряд та сторони оборонної угоди погодили у тісній співпраці уряду Фарерських островів та Наалаккерсуісут Гренландії.

Ми стикаємося із серйозними проблемами політики безпеки. За оцінками Служби військової розвідки, рівень загрози в Арктиці та Північній Атлантиці погіршився. Тому ми маємо суттєво посилити присутність Збройних Сил у регіонах. Ми робимо це за допомогою цієї часткової угоди, яка була створена у тісній співпраці з урядом Фарерських островів та гренландської організації Naalakkersuisut. Угода закладає основу, яку ми повинні розвивати в першій половині 2025 року

- заявив міністр оборони Троєлс Лунд Поульсен.

Крім того, сторони також домовилися зміцнювати співпрацю в галузі розвідки та досліджень, а також необхідно модернізувати об'єкти Арктичного командування, щоб Збройні сили могли діяти в безпечніших умовах, а також збільшити штатний розпис для вирішення зростаючої кількості завдань, пов'язаних, серед іншого, зі спостереженням, утвердженням суверенітету, підтримкою союзників та пошуком та порятунком в Арктиці та Північній Атлантиці.

Нагадаємо

Трамп підкреслив, що бачить майбутнє Гренландії у складі США, зазначивши, що це відповідає інтересам "захисту вільного світу". Новообраний президент наголосив, що лише Америка може гарантувати свободу жителям острова, тоді як Данія, за його словами, не здатна забезпечити аналогічні можливості.

Данія та США домовились про нові переговори щодо безпеки в Арктиці25.01.25, 02:57 • 32832 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами