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Данія та США домовились про нові переговори щодо безпеки в Арктиці

Данія та США домовились про нові переговори щодо безпеки в Арктиці

Київ • УНН

 • 32832 перегляди

Міністр закордонних справ Данії та держсекретар США провели 20-хвилинну телефонну розмову. Сторони обговорили Україну, європейську безпеку та Близький Схід, домовившись про майбутні переговори щодо Арктики за участю Гренландії.

 Данія та Сполучені Штати планують найближчим часом провести переговори, присвячені питанням безпеки в Арктичному регіоні. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Деталі

Ініціатива набула розвитку після телефонної розмови між міністром закордонних справ Данії та держсекретарем США.

Обговорення, яке тривало близько 20 хвилин, охоплювало широкий спектр тем, зокрема ситуацію в Україні, європейську безпеку та події на Близькому Сході. За словами представників, зустріч пройшла в конструктивній атмосфері. 

Хоча питання Арктики не входило до основного порядку денного, сторони домовилися повернутися до цієї теми пізніше. Участь у майбутніх обговореннях, крім Данії та США, також візьме Гренландія.

Данія і США домовилися обговорити питання Гренландії пізніше24.01.25, 21:13 • 39019 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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