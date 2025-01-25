Данія та США домовились про нові переговори щодо безпеки в Арктиці

Данія та Сполучені Штати планують найближчим часом провести переговори, присвячені питанням безпеки в Арктичному регіоні. Про це повідомляє AP, передає УНН.

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Ініціатива набула розвитку після телефонної розмови між міністром закордонних справ Данії та держсекретарем США.

Обговорення, яке тривало близько 20 хвилин, охоплювало широкий спектр тем, зокрема ситуацію в Україні, європейську безпеку та події на Близькому Сході. За словами представників, зустріч пройшла в конструктивній атмосфері.

Хоча питання Арктики не входило до основного порядку денного, сторони домовилися повернутися до цієї теми пізніше. Участь у майбутніх обговореннях, крім Данії та США, також візьме Гренландія.

Данія і США домовилися обговорити питання Гренландії пізніше