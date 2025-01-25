Дания и США договорились о новых переговорах по безопасности в Арктике
Киев • УНН
Министр иностранных дел Дании и госсекретарь США провели 20-минутный телефонный разговор. Стороны обсудили Украину, европейскую безопасность и Ближний Восток, договорившись о предстоящих переговорах по Арктике с участием Гренландии.
Дания и Соединенные Штаты планируют в ближайшее время провести переговоры, посвященные вопросам безопасности в Арктическом регионе. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
Инициатива получила развитие после телефонного разговора между министром иностранных дел Дании и госсекретарем США.
Обсуждение, которое длилось около 20 минут, охватывало широкий спектр тем, в частности ситуацию в Украине, европейскую безопасность и события на Ближнем Востоке. По словам представителей, встреча прошла в конструктивной атмосфере.
Хотя вопрос Арктики не входил в основную повестку дня, стороны договорились вернуться к этой теме позже. Участие в предстоящих обсуждениях, кроме Дании и США, также примет Гренландия.
Дания и США договорились обсудить вопрос Гренландии позже24.01.25, 21:13 • 17222 просмотра