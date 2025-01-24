Дания и США договорились обсудить вопрос Гренландии позже
Киев • УНН
Министры иностранных дел Дании и США провели 20-минутные переговоры по вопросам безопасности. Стороны согласились отдельно обсудить тему Гренландии с участием представителей острова.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен согласился со своим американским коллегой Марко Рубио обсудить вопрос Гренландии позже. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
В пятницу они говорили в течение 20 минут, обсуждая Украину, европейскую безопасность и Ближний Восток.
В заявлении на датском языке говорилось, что, хотя "безопасность в Арктике не была на повестке дня", они согласились, что ее обсудят в другой раз, и Гренландия также будет участвовать в переговорах.
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Дания была в состоянии повышенной готовности относительно намерений администрации США в отношении Гренландии с тех пор, как Дональд Трамп высказал предположение, что он хотел бы взять под контроль эту территорию.
Ранее на этой неделе он снова сказал, что это "прекрасное место", которое США "нужно для международной безопасности".
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