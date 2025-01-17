Гренландия отказывается стать частью США, но приглашает американский бизнес

Министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства в правительстве Гренландии Наая Х. Натаниэльсен отметила, что Гренландия не желает быть частью США, поскольку "остров принадлежит народу Гренландии". Согласно сообщению представительницы правительства, остров открыт для делового сотрудничества.

Передает УНН со ссылкой на WP.

Детали

Министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен:

Мы не хотим быть частью Соединенных Штатов. Мы не датчане и не американцы. .. Гренландия видит широкие возможности для заключения соглашения, которое может принести пользу обеим сторонам

Муте Буруп Эгеде, премьер-министр Гренландии, отметил, что остров имеет огромный потенциал экономического развития и отвечает высоким экологическим стандартам и является домом для богатых геологических ресурсов.

Мы являемся высококвалифицированной и основанной на правилах рыночной экономикой, и наше стратегическое расположение жизненно важно для североатлантической морской, авиационной и космической деятельности. Мы приглашаем больше американских компаний к использованию огромного потенциала нашей экономики - передает позицию должностных лиц Гренландии издания The Washington Post.

Справочно

Гренландия является частью Королевства Дания, но имеет собственное правительство и парламент и полную юрисдикцию над многими природными ресурсами.

Редкоземельные элементы в изобилии в Гренландии играют решающую роль в разработке электродвигателей и компонентов, используемых в батареях и солнечных батареях. Гренландия обладает 39 из 50 полезных ископаемых, которые Соединенные Штаты классифицировали как критические для национальной безопасности и экономической стабильности. Эти минералы, в состав которых входят редкоземельные элементы, а также медь, цинк и никель, необходимы для современных технологий.

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Нужен капитал, готовы к обсуждению бизнеса

Вот что передает WP, в соответствии с приглашением инвесторов в Гренландию:

Большим препятствием для разработки минеральных ресурсов Гренландии является нехватка капитала. Майнинг - дело медленное. Временной промежуток от ранних этапов разведки до фактической отгрузки полезных ископаемых может длиться более двух десятилетий, в среднем 16 лет. Для этого нужен капитал, готовый вкладывать средства в долгосрочные инвестиции с высоким риском. Сейчас мы просим частных инвесторов самостоятельно нести это бремя. Мы должны найти решение, чтобы преодолеть пропасть между капиталом, политическими амбициями и потребностями отрасли. Если нет, мы рискуем, что минералы останутся в земле.

Планы США

Ранее избранный президент США Дональд Трамп высказал мнение о необходимости покупки Гренландии, подчеркнув, что она должна стать частью его государства, поскольку остров является стратегически важным для национальной безопасности и защиты "свободного мира".

Согласно сообщениям СМИ, члены Палаты представителей Конгресса США от республиканцев подготовили законопроект, который может позволить Трампу начать переговоры о покупке Гренландии.

В тексте документа говорится, что новоизбранный президент будет уполномочен вступить в переговоры с Данией по этому вопросу после вступления в должность 20 января.

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