Трамп станет президентом США с долгом в более 500 миллионов долларов - CBS

Накануне 2025 года, колоссальный долг избранного президента США Дональда Трампа и соответчиков по его гражданскому делу о мошенничестве в Нью-Йорке достиг новой отметки. Из-за процентов сумма превысила 500 млн долларов. Об этом сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали

Как пишет СМИ, Трампу, двум его сыновьям и бывшему руководителю его компании в феврале 2024 года было приказано выплатить 364 млн долларов «нечестно полученных доходов» и еще миллионы процентов за прошлые годы. Сумма, которая тогда составляла 464 млн долларов, продолжала увеличиваться на более чем 114 тысяч долларов в день. Решение суда находится на стадии апелляции.

Между тем пресс-секретарь генпрокурора Нью-Йорка Летиция Джеймс подтвердила, что 29 декабря общая сумма превысила 500 млн долларов, а в четверг, 16 января, она составила более 502 млн долларов.

Трамп в свою очередь, который лично должен был бы выплатить около 490 млн долларов из этой суммы, рассчитывает на отсрочку от суда первого департамента апелляционной палаты Нью-Йорка среднего уровня.

CBS отмечает, что пока ответчики ожидают решения коллегии, которое должно быть принято в начале этого года, интерес к делу продолжает расти. Также издание добавило, что суд обычно публикует свои выводы утром во вторник и четверг, однако дело Трампа не было среди тех, которые были опубликованы 16 января.

Это означает, что Трамп, вероятно, будет приведен к присяге как президент в понедельник с долгом перед штатом Нью-Йорк, превышающим суммарные предложенные бюджеты на 2025 год для шестого и седьмого по величине городов штата - Олбани и Нью-Рошелл,