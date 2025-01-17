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Трамп стане президентом США з боргом у понад 500 мільйонів доларів - CBS

Трамп стане президентом США з боргом у понад 500 мільйонів доларів - CBS

Київ • УНН

 • 35910 перегляди

Борг Дональда Трампа та співвідповідачів у справі про шахрайство перевищив 500 млн доларів через відсотки. Сума продовжує зростати на 114 тисяч доларів щодня, поки справа перебуває на апеляції.

Напередодні 2025 року, колосальний борг обраного президента США Дональда Трампа та співвідповідачів у його цивільній справі щодо шахрайства в Нью-Йорку сягнув нової позначки. Через відсотки сума перевищила 500 млн доларів. Про це повідомляє CBS News, пише УНН.

Деталі

Як пише ЗМІ, Трампу, двом його синам і колишньому керівнику його компанії в лютому 2024 року було наказано виплатити 364 млн доларів "нечесно отриманих доходів" і ще мільйони відсотків за минулі роки. Сума, яка тоді становила 464 млн доларів, продовжувала збільшуватися на понад ніж 114 тисяч доларів на день. Рішення суду перебуває на стадії апеляції.

Тим часом прессекретар генпрокурора Нью-Йорка Летиція Джеймс підтвердила, що 29 грудня загальна сума перевищила 500 млн доларів, а в четвер, 16 січня, вона склала понад 502 млн доларів.

Трамп у свою чергу, який особисто мав би виплатити близько 490 млн доларів із цієї суми, розраховує на відстрочку від суду першого департаменту апеляційної палати Нью-Йорка середнього рівня.

CBS зазначає, що поки відповідачі очікують на рішення колегії, яке має бути ухвалене на початку цього року, інтерес до справи продовжує зростати. Також видання додало, що суд зазвичай публікує свої висновки вранці у вівторок і четвер, однак справа Трампа не була серед тих, які були опубліковані 16 січня.

Це означає, що Трамп, імовірно, буде приведений до присяги як президент у понеділок із боргом перед штатом Нью-Йорк, що перевищує сумарні запропоновані бюджети на 2025 рік для шостого та сьомого за величиною міст штату — Олбані та Нью-Рошелл,

- зауважили у ваданні.

Був би визнаний винним, але обраний президентом: Трамп уникнув звинувачень через перемогу на виборах - спецпрокурор США 14.01.25, 11:44 • 22940 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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