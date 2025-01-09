Панама отвергает заявления Трампа: директор судоходного канала утверждает, что Китай его не контролирует
Киев • УНН
Директор Панамского канала отверг обвинения Трампа о китайском контроле над водным путем. Он также раскритиковал идею льготных тарифов для американских судов, назвав это нарушением международных договоров.
Ранее Трамп призвал вернуть контроль над водным путем США, если с ним обращаются несправедливо. В интервью The Wall Street Journal руководитель канала Васкес Моралес назвал обвинения «безосновательными».
Передает УНН со ссылкой на ORF и WSJ.
Директор Управления Панамского канала Рикарте Васкес Моралес отверг утверждения новоизбранного президента США Дональда Трампа о том, что Китай контролирует важный водный путь. В интервью The Wall Street Journal в среду Васкес Моралес назвал обвинения «безосновательными» и подчеркнул, что Китай не играет никакой роли в работе канала.
Он также раскритиковал предложение Трампа предложить льготные тарифы для американских судов, предупредив, что это нарушит международные договоры, которые гарантируют нейтралитет канала.
«Правила есть правила», - сказал Васкес Моралес, добавив, что такая политика приведет к юридическим спорам и „хаосу“ в мировой торговле.
Контекст
Во вторник Трамп заявил, что Панамский канал является жизненно важным для Соединенных Штатов. Он призвал вернуть контроль над водным путем в Соединенные Штаты, если к нему не будут относиться справедливо, и назвал плату за транзит через Панамский канал «очень несправедливой». Трамп не исключил использование военных для установления контроля над каналом.
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Справка
Канал, один из самых важных торговых путей в мире, был построен Соединенными Штатами в начале 20-го века и долгое время контролировался, прежде чем администрация постепенно перешла к Панаме. Он соединяет Атлантику с Тихим океаном.
Сегодняшняя плата за прохождение канала считается рыночной. Нет правил, которые бы предоставляли Соединенным Штатам особые права исключительно из-за их исторической роли как разработчика.
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