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Панама отвергает заявления Трампа: директор судоходного канала утверждает, что Китай его не контролирует

Панама отвергает заявления Трампа: директор судоходного канала утверждает, что Китай его не контролирует

Киев  •  УНН

 • 5672 просмотра

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Директор Панамского канала отверг обвинения Трампа о китайском контроле над водным путем. Он также раскритиковал идею льготных тарифов для американских судов, назвав это нарушением международных договоров.

Ранее Трамп призвал вернуть контроль над водным путем США, если с ним обращаются несправедливо. В интервью The Wall Street Journal руководитель канала Васкес Моралес назвал обвинения «безосновательными».
Передает УНН со ссылкой на ORF и WSJ.

Директор Управления Панамского канала Рикарте Васкес Моралес  отверг утверждения новоизбранного президента США Дональда Трампа о том, что Китай контролирует важный водный путь. В интервью The Wall Street Journal в среду Васкес Моралес назвал обвинения «безосновательными» и подчеркнул, что Китай не играет никакой роли в работе канала.

Он также раскритиковал предложение Трампа предложить льготные тарифы для американских судов, предупредив, что это нарушит международные договоры, которые гарантируют нейтралитет канала.

«Правила есть правила», - сказал Васкес Моралес, добавив, что такая политика приведет к юридическим спорам и „хаосу“ в мировой торговле.

Контекст

Во вторник Трамп заявил, что Панамский канал является жизненно важным для Соединенных Штатов. Он призвал вернуть контроль над водным путем в Соединенные Штаты, если к нему не будут относиться справедливо, и назвал плату за транзит через Панамский канал «очень несправедливой». Трамп не исключил использование военных для установления контроля над каналом.

Байден собирается ввести новые санкции против рф до прихода Трампа - Reuters9 янв. 2025, 12:04 • 7468 просмотров

Справка

Канал, один из самых важных торговых путей в мире, был построен Соединенными Штатами в начале 20-го века и долгое время контролировался, прежде чем администрация постепенно перешла к Панаме. Он соединяет Атлантику с Тихим океаном.

Сегодняшняя плата за прохождение канала считается рыночной. Нет правил, которые бы предоставляли Соединенным Штатам особые права исключительно из-за их исторической роли как разработчика.

НАТО, расходы на оборону, Гренландия: Европа считает нереальным новые требования Трампа9 янв. 2025, 09:01 • 14170 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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