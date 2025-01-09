Панама відкидає заяви Трампа: директор судноплавного каналу стверджує, що Китай його не контролює

Раніше Трамп закликав повернути контроль над водним шляхом США, якщо з ним поводяться несправедливо. В інтерв'ю The Wall Street Journal керівник каналу Васкес Моралес назвав звинувачення "безпідставними".

Передає УНН із посиланням на ORF та WSJ.

Директор Управління Панамського каналу Рікарте Васкес Моралес відкинув твердження новообраного президента США Дональда Трампа про те, що Китай контролює важливий водний шлях. В інтерв'ю The Wall Street Journal у середу Васкес Моралес назвав звинувачення "безпідставними" і підкреслив, що Китай не відіграє жодної ролі в роботі каналу.

Він також розкритикував пропозицію Трампа запропонувати пільгові тарифи для американських суден, попередивши, що це порушить міжнародні договори, які гарантують нейтралітет каналу.

"Правила є правила", - сказав Васкес Моралес, додавши, що така політика призведе до юридичних суперечок і "хаосу" у світовій торгівлі.

Контекст

У вівторок Трамп заявив, що Панамський канал є життєво важливим для Сполучених Штатів. Він закликав повернути контроль над водним шляхом до Сполучених Штатів, якщо до нього не ставитимуться справедливо, і назвав плату за транзит через Панамський канал "дуже несправедливою". Трамп не виключив використання військових для встановлення контролю над каналом.

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Довідка

Канал, один із найважливіших у світі торговельних шляхів, був побудований Сполученими Штатами на початку 20-го століття та контролювався протягом тривалого часу, перш ніж адміністрація поступово перейшла до Панами. Він з'єднує Атлантику з Тихим океаном.

Сьогоднішня плата за проходження каналу вважається ринковою. Немає правил, які б надавали Сполученим Штатам особливі права виключно через їх історичну роль як розробника.

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