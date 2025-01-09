Панама відкидає заяви Трампа: директор судноплавного каналу стверджує, що Китай його не контролює

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 71633 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 73039 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 86360 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 115891 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 140451 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 132635 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 148129 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173852 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220525 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176401 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 115035 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 121159 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 154295 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 137526 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 114370 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 71651 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 75410 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 208536 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 206095 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 336899 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 2788 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 31684 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 33532 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 75572 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 101173 перегляди
Актуальне
Панама відкидає заяви Трампа: директор судноплавного каналу стверджує, що Китай його не контролює

Панама відкидає заяви Трампа: директор судноплавного каналу стверджує, що Китай його не контролює

Київ • УНН

 • 21413 перегляди

Директор Панамського каналу відкинув звинувачення Трампа про китайський контроль над водним шляхом. Він також розкритикував ідею пільгових тарифів для американських суден, назвавши це порушенням міжнародних договорів.

Раніше Трамп закликав повернути контроль над водним шляхом США, якщо з ним поводяться несправедливо. В інтерв'ю The Wall Street Journal керівник каналу Васкес Моралес назвав звинувачення "безпідставними".
Передає УНН із посиланням на ORF та WSJ.

Директор Управління Панамського каналу Рікарте Васкес Моралес  відкинув твердження новообраного президента США Дональда Трампа про те, що Китай контролює важливий водний шлях. В інтерв'ю The Wall Street Journal у середу Васкес Моралес назвав звинувачення "безпідставними" і підкреслив, що Китай не відіграє жодної ролі в роботі каналу.

Він також розкритикував пропозицію Трампа запропонувати пільгові тарифи для американських суден, попередивши, що це порушить міжнародні договори, які гарантують нейтралітет каналу.

"Правила є правила", - сказав Васкес Моралес, додавши, що така політика призведе до юридичних суперечок і "хаосу" у світовій торгівлі.

Контекст

У вівторок Трамп заявив, що Панамський канал є життєво важливим для Сполучених Штатів. Він закликав повернути контроль над водним шляхом до Сполучених Штатів, якщо до нього не ставитимуться справедливо, і назвав плату за транзит через Панамський канал "дуже несправедливою". Трамп не виключив використання військових для встановлення контролю над каналом.

Байден збирається ввести нові санкції проти рф до приходу Трампа - Reuters09.01.25, 14:04 • 25652 перегляди

Довідка

Канал, один із найважливіших у світі торговельних шляхів, був побудований Сполученими Штатами на початку 20-го століття та контролювався протягом тривалого часу, перш ніж адміністрація поступово перейшла до Панами. Він з'єднує Атлантику з Тихим океаном.

Сьогоднішня плата за проходження каналу вважається ринковою. Немає правил, які б надавали Сполученим Штатам особливі права виключно через їх історичну роль як розробника.

НАТО, витрати на оборону, Гренландія: Європа вважає нереальним нові вимоги Трампа 09.01.25, 11:01 • 23202 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
panamaПанама
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати

Звернутися з питань розміщення реклами