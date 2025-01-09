НАТО, витрати на оборону, Гренландія: Європа вважає нереальним нові вимоги Трампа

На початку тижня Дональд Трамп заявив, що члени НАТО повинні витратити 5% ВВП на оборону, а не мінімум у 2%. За різними оцінками, для більшості країн це недосяжна мета. Крім того, останні вимоги новообраного президента США до партнерів по НАТО - щоб вони поступилися територією США - ризикують підірвати довіру союзників.

Про це пише УНН із посиланням на The Wall Street Journal, AFP, Politico та Euronews.

Деталі

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив вчора, що не виключає використання військового та економічного тиску для відновлення контролю над Панамським каналом і посилення впливу США на території Гренландії.

Трамп, який вступить на посаду 20 січня, також заявив, що вимагатиме від союзників по Організації Північноатлантичного договору (НАТО) значно більших витрат на оборону. Обраний президент, схоже, відкриває новий фланг дискусії, вважають експерти та політики.

Заклики до значно більших витрат на озброєння та загроза захоплення земель союзників посилюють тиск на членів Альянсу.

Кілька німецьких політиків відреагували на заклик Трампа до європейських членів НАТО збільшити показник витрат на оборону до 5% валового внутрішнього продукту.

Ральф Штегнер, член німецької Соціал-демократичної партії (СДПН), назвав коментарі Трампа "маячнею і абсолютно божевільними" у своєму пості на Facebook. А в інтерв'ю виданню Politico Штегнер заявив:

Нам не потрібно більше зброї у світі, нам потрібно менше - сказав політик.

Маркус Фабер, голова комітету з питань оборони німецького парламенту зазначив, що 5% - це занадто багато. Але представник ФРН також підкреслив, що країнам НАТО доведеться домовитися про нову мету, яка б перевищувала 2% - ця мета має становити 3%, а рішення має бути прийняте консенсусом.

Спочатку нам справді потрібно досягти позначки у 2%. ВВП Німеччини. Ми ще не досягли мети - сказав Фрідріх Мерц, кандидат у канцлери ФРН, в інтерв'ю Bayerischer Rundfunk.

За словами Яна Лессера з німецького аналітичного центру "Фонд Маршалла": "абсолютно нереально уявити, що практично всі союзники по НАТО досягнуть рівня 5%, принаймні в короткостроковій перспективі".

Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто відреагував також на слова Трампа:

Я не думаю, що це буде 5 відсотків - це було б неможливо майже для всіх країн світу в цей час - але, як я вже говорив протягом деякого часу, це вже не буде 2 відсотки, які ми вже намагаємося досягти, але це буде більше схоже на 2 відсотки

За оцінками аналітика Polityka Insight Марека Сверчинського, ці 5 відсотків Це мета, недосяжна для більшості країн ЄС, включно з Польщею.

Я припускаю, що після заяви Трампа в деяких європейських столицях ситуація могла сильно загостритися, тому що цей рівень недосяжний для більшості європейських країн. Навіть 3% будуть великою проблемою - пояснив польський аналітик, який очолює службу безпеки та відділ міжнародних відносин аналітичного центру Polityka Insight.

Довідка

Країни НАТО десять років тому погодилися збільшити свої витрати на оборону до 2% свого ВВП, а 2023 року вони вирішили перевести цю мету на базовий рівень. Однак у 2024 році тільки 23 з 32 країн-членів НАТО змогли досягти цього порогу.

Головна військова держава НАТО, США, виділяє 3,38%, а європейські важковаговики, такі як Франція і Німеччина, ледь перевищили 2%.

Слід зазначити, що є істотні зміни щодо збільшення витрат у східній Європі. Як зазначав УНН, у 2024 році Міністерство оборони Чехії виділило 166,8 мільярда чеських крон (близько 6,6 мільярда євро) на витрати на оборону, що еквівалентно 2,09% ВВП країни.

Польща декларативно найближається до нового, вищого порога - за даними Dziennik Gazeta Prawna, цього року Польща витратить 4,7 відсотка.

Тим часом у Європі також застерігають Трампа не посилати військових для посилення впливу США щодо кордонів Гренландії.

Франція застерегла Дональда Трампа від встановлення контролю над Гренландією за допомогою військової сили або економічного примусу.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європейський Союз "не дозволить іншим країнам світу атакувати його суверенні кордони, ким би вони не були".

Так Барро висловився після інтерв'ю з обраним президентом США, в якому Трамп не виключив використання військових або економічних дій для спроби захопити Гренландію і Панамський канал.

Контекст

Дональд Трамп раніше заявив про своє бажання взяти під контроль США Гренландію, а також Панамський канал. При цьому він відмовився виключити спробу захоплення цих територій з використанням сили.

Річ у вигідному географічному положенні та величезних природних ресурсах найбільшого острова у світі. Влада Данії, а також прем'єр-міністр Гренландії заявляють, що острів не продається.

Я не думаю, що це хороший спосіб боротися один з одним фінансовими коштами, коли ми є близькими союзниками і партнерами - заявила у вівторок увечері прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у відповідь на коментарі Трампа.

Раніше

Дональд Трамп-молодший приземлився в Гренландії у вівторок, лише за кілька тижнів після того, як його батько, обраний президент Дональд Трамп, повторив своє бажання здобути контроль над автономною данською територією.

Влада Панами заявила про непорушний суверенітет над міжокеанським каналом у відповідь на погрози Трампа. Експерти та місцеві жителі назвали ідею американського контролю над каналом "віддаленою та абсурдною".