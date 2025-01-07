Чехія вперше за 20 років досягла мети НАТО щодо оборонних витрат
Київ • УНН
Міністерство оборони Чехії у 2024 році виділило 166,8 млрд крон на оборону, що становить 2,09% ВВП. Опозиція вимагає пояснень щодо прозорості грудневих витрат.
У 2024 році Міністерство оборони Чехії виділило 166,8 мільярда чеських крон (близько 6,6 мільярда євро) на витрати на оборону, що еквівалентно 2,09% ВВП країни.
Передає УНН із посиланням на Еuractiv.
Уряд Чехії офіційно виконав свою обіцянку витратити 2% ВВП на оборону відповідно до мінімальної цілі НАТО.
Минулого року міністерство заявило, що йому вдалося витратити 166,8 мільярда чеських крон на оборонні витрати, що становить 2,09 відсотка ВВП, згідно з його листопадовим макроекономічним прогнозом.
"Вперше за 20 років Чеська Республіка виконає своє союзницьке зобов’язання витрачати щонайменше 2% ВВП на оборону", – написала міністр оборони Чехії Яна Чернохова (ODS, ECR) на X.
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Міністр оборони також наполягає на збільшенні оборонного бюджету "в майбутньому". Проте чеська опозиція кртикує відомство. Екс-міністр оборони Любомир Метнар (АНО, Патріоти) не вважає витрати міністерства прозорими, особливо в грудні 2024 року.
"Міністерство оборони має чітко пояснити, за які статті були оплачені кошти того грудня і куди ці кошти пішли. Вони пішли на конкретні проекти з модернізації чи безпосередньо солдатам?" - сказав політик.
Нагадаємо
Команда Трампа повідомила європейським лідерам про плани вимагати збільшення оборонних витрат НАТО до 5% ВВП.