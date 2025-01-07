Чехия впервые за 20 лет достигла цели НАТО по оборонным расходам

В 2024 году Министерство обороны Чехии выделило 166,8 миллиарда чешских крон (около 6,6 миллиарда евро) на расходы на оборону, что эквивалентно 2,09% ВВП страны.

Передает УНН со ссылкой на Ецгастіѵ.

Правительство Чехии официально выполнило свое обещание потратить 2% ВВП на оборону в соответствии с минимальной целью НАТО.

В прошлом году министерство заявило, что ему удалось потратить 166,8 миллиарда чешских крон на оборонные расходы, что составляет 2,09 процента ВВП, согласно его ноябрьскому макроэкономическому прогнозу.

«Впервые за 20 лет Чешская Республика выполнит свое союзническое обязательство тратить не менее 2% ВВП на оборону», - написала министр обороны Чехии Яна Чернохова (ODS, ECR) на X.

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Министр обороны также настаивает на увеличении оборонного бюджета «в будущем». Однако чешская оппозиция критикует ведомство. Экс-министр обороны Любомир Метнар (АНО, Патриоты) не считает расходы министерства прозрачными, особенно в декабре 2024 года.

«Министерство обороны должно четко объяснить, по каким статьям были оплачены средства в том декабре и куда эти средства пошли. Они пошли на конкретные проекты по модернизации или непосредственно солдатам?» - сказал политик.

Напомним,

Команда Трампа сообщила европейским лидерам о планах потребовать увеличения оборонных расходов НАТО до 5% ВВП.