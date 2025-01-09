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НАТО, расходы на оборону, Гренландия: Европа считает нереальным новые требования Трампа

НАТО, расходы на оборону, Гренландия: Европа считает нереальным новые требования Трампа

Киев  •  УНН

 • 4382 просмотра

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Дональд Трамп призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП вместо текущих 2%. Европейские лидеры и эксперты считают такую цель недостижимой для большинства стран альянса.

В начале недели Дональд Трамп заявил, что члены НАТО должны потратить 5% ВВП на оборону, а не минимум в 2%. По разным оценкам, для большинства стран это недостижимая цель. Кроме того, последние требования новоизбранного президента США к партнерам по НАТО - чтобы они уступили территорию США - рискуют подорвать доверие союзников.

Об этом пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal, AFP, Politico и Euronews.

Детали

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил вчера, что не исключает использования военного и экономического давления для восстановления контроля над Панамским каналом и усиления влияния США на территории Гренландии.

Трамп, который вступит в должность 20 января, также заявил, что потребует от союзников по Организации Североатлантического договора (НАТО) значительно больших расходов на оборону. Избранный президент, похоже, открывает новый фланг дискуссии, считают эксперты и политики.

Призывы к значительно большим расходам на вооружение и угроза захвата земель союзников усиливают давление на членов Альянса.

Несколько немецких политиков отреагировали на призыв Трампа к европейским членам НАТО увеличить показатель расходов на оборону до 5% валового внутреннего продукта.

Ральф Штегнер, член немецкой Социал-демократической партии (СДПГ), назвал комментарии Трампа "бредом и абсолютно безумными" в своем посте на Facebook. А в интервью изданию Politico Штегнер заявил:

Нам не нужно больше оружия в мире, нам нужно меньше

- сказал политик.

Маркус Фабер, председатель комитета по вопросам обороны немецкого парламента отметил, что 5% - это слишком много. Но представитель ФРГ также подчеркнул, что странам НАТО придется договориться о новой цели, которая бы превышала 2% - эта цель должна составлять 3%, а решение должно быть принято консенсусом.

Сначала нам действительно нужно достичь отметки в 2%. ВВП Германии. Мы еще не достигли цели

- сказал Фридрих Мерц, кандидат в канцлеры ФРГ, в интервью Bayerischer Rundfunk.
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По словам Яна Лессера из немецкого аналитического центра "Фонд Маршалла": "абсолютно нереально представить, что практически все союзники по НАТО достигнут уровня 5%, по крайней мере в краткосрочной перспективе".

Министр обороны Гвидо Кросетто отреагировал также на слова Трампа:

Я не думаю, что это будет 5 процентов - это было бы невозможно почти для всех стран мира в настоящее время - но, как я уже говорил в течение некоторого времени, это уже не будет 2 процента, которые мы уже пытаемся достичь, но это будет больше похоже на 2 процента

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По оценкам аналитика Polityka Insight Марека Сверчинского, эти 5 процентов Это цель, недостижимая для большинства стран ЕС, включая Польшу.

Я предполагаю, что после заявления Трампа в некоторых европейских столицах ситуация могла сильно обостриться, потому что этот уровень недосягаем для большинства европейских стран. Даже 3% будут большой проблемой

- пояснил аналитик, возглавляющий службу безопасности и отдел международных отношений аналитического центра Polityka Insight.

Справка

Страны НАТО десять лет назад согласились увеличить свои расходы на оборону до 2% своего ВВП, а в 2023 году они решили перевести эту цель на базовый уровень. Однако в 2024 году только 23 из 32 стран-членов НАТО смогли достичь этого порога.

Главная военная держава НАТО, США, выделяет 3,38%, а европейские тяжеловесы, такие как Франция и Германия, едва превысили 2%.

Следует отметить, что есть существенные изменения по увеличению расходов в восточной Европе. Как отмечал УНН, в 2024 году Министерство обороны Чехии выделило 166,8 миллиарда чешских крон (около 6,6 миллиарда евро) на расходы на оборону, что эквивалентно 2,09% ВВП страны. 

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Польша декларативно приближается к новому, более высокому порогу - по данным Dziennik Gazeta Prawna, в этом году Польша потратит 4,7 процента.

Между тем в Европе также предостерегают Трампа не посылать военных для усиления влияния США относительно границ Гренландии.

Франция предостерегла Дональда Трампа от установления контроля над Гренландией с помощью военной силы или экономического принуждения.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европейский Союз "не позволит другим странам мира атаковать его суверенные границы, кем бы они ни были".

Так министр высказался после интервью с избранным президентом США, в котором он не исключил использование военных или экономических действий для попытки захватить Гренландию и Панамский канал.

Контекст

Дональд Трамп ранее заявил о своем желании взять под контроль США Гренландию, а также Панамский канал. При этом он отказался исключить попытку захвата этих территорий с использованием силы.

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Дело в выгодном географическом положении и огромных природных ресурсах крупнейшего острова в мире. Власти Дании, а также премьер-министр Гренландии заявляют, что остров не продается.

Я не думаю, что это хороший способ бороться друг с другом финансовыми средствами, когда мы являемся близкими союзниками и партнерами

 - заявила во вторник вечером премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ на комментарии Трампа.
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Ранее

Дональд Трамп-младший приземлился в Гренландии во вторник, всего через несколько недель после того, как его отец, избранный президент Дональд Трамп, повторил свое желание получить контроль над автономной датской территорией.

Власти Панамы заявили о незыблемом суверенитете над Межокеанским каналом в ответ на угрозы Трампа. Эксперты и местные жители назвали идею американского контроля над каналом "отдаленной и абсурдной".

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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