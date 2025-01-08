"Канал належить панамцям, суверенітет не підлягає обговоренню": влада країни з Центральної Америки відреагувала на заяви Трампа

Панама має суверенітет над міжокеанським каналом, що не підлягає обговоренню, зазначив представник влади країни. Щодо погрозу Трампа стосовно впливу на контроль судноплавного каналу, експерти і мешканці країни відповіли, що подібна можливість і віддалена, і абсурдна.

Передає УНН із посиланням на The New York Times.

Деталі

У відповідь на заяви Трампа щодо можливого встановлення контролю над Панамським каналом, міністр закордонних справ Панами Хав’єр Мартінес-Ача чітко висловив на нещодавній прес-конференції наступне:

Суверенітет нашого каналу не підлягає обговоренню і є частиною нашої історії боротьби та незворотного завоювання. Нехай буде ясно: канал належить панамцям, і так буде й надалі - сказав Мартінес-Ача.

Тим часом експерти вважають, що справжньою метою пана Трампа могло бути залякування, можливо, з метою домогтися від уряду Панами сприятливого режиму для американських кораблів, які користуються протокою.

Якби США хотіли порушити міжнародне право і діяти, як Володимир Путін, США могли б вторгнутися в Панаму і відновити канал. Ніхто не сприйняв би це як законний акт, і це завдасть не тільки серйозної шкоди його іміджу, але й нестабільності каналу - сказав Бенджамін Гедан, директор Латиноамериканської програми Центру Вільсона у Вашингтоні.

Висновки мешканців Панами

Рауль Аріас де Пара, підприємець у сфері екотуризму та нащадок одного з політиків-засновників країни, сказав, що розмови про американську військову силу викликали у його співвітчизників спогади про вторгнення США до Панами в 1989 році. Тодішні військові дії, зазначив він, були спрямовані на повалення авторитарного лідера країни Мануеля Нор'єги.

Це не було вторгнення з метою колонізації чи захоплення території. Це було трагічно для тих, хто втратив своїх близьких, але це звільнило нас від грізної диктатури - сказав пан Аріас де Пара.

Про погрозу пана Трампа надіслати військових, щоб відвоювати канал, він сказав:

Ця можливість така віддалена, така абсурдна

Доповнення

Щодо домагань Трампа на панамський канал раніше висловився президент Хосе Рауль Муліно:

Кожен квадратний метр Панамського каналу і прилеглих до нього територій належить Панамі і буде належати їй і надалі - заявив президент Панами Муліно соцмережі X.

Нагадаємо

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не відкидає використання військової сили для отримання контролю над Панамським каналом і Гренландією. При цьому він зазначив, що ці території необхідні для економічної безпеки США.

Дональд Трамп-молодший відвідав Гренландію й опублікував фото та відео свого візиту. Поїздка відбулася після того, як його батько знову висловив бажання отримати контроль над данською територією.

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