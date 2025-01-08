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"Канал належить панамцям, суверенітет не підлягає обговоренню": влада країни з Центральної Америки відреагувала на заяви Трампа

"Канал належить панамцям, суверенітет не підлягає обговоренню": влада країни з Центральної Америки відреагувала на заяви Трампа

Київ • УНН

 • 20739 перегляди

Влада Панами заявила про непорушний суверенітет над міжокеанським каналом у відповідь на погрози Трампа. Експерти та місцеві жителі назвали ідею американського контролю над каналом "віддаленою та абсурдною".

Панама має суверенітет над міжокеанським каналом, що не підлягає обговоренню, зазначив представник влади країни. Щодо погрозу Трампа стосовно впливу на контроль судноплавного каналу, експерти і мешканці країни відповіли, що подібна можливість і віддалена, і абсурдна.

Передає УНН із посиланням на The New York Times.

Деталі

У відповідь на заяви Трампа щодо можливого встановлення контролю над Панамським каналом, міністр закордонних справ Панами Хав’єр Мартінес-Ача чітко висловив на нещодавній прес-конференції наступне:

Суверенітет нашого каналу не підлягає обговоренню і є частиною нашої історії боротьби та незворотного завоювання. Нехай буде ясно: канал належить панамцям, і так буде й надалі

- сказав Мартінес-Ача.
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Тим часом експерти вважають, що справжньою метою пана Трампа могло бути залякування, можливо, з метою домогтися від уряду Панами сприятливого режиму для американських кораблів, які користуються протокою. 

Якби США хотіли порушити міжнародне право і діяти, як Володимир Путін, США могли б вторгнутися в Панаму і відновити канал. Ніхто не сприйняв би це як законний акт, і це завдасть не тільки серйозної шкоди його іміджу, але й нестабільності каналу

- сказав Бенджамін Гедан, директор Латиноамериканської програми Центру Вільсона у Вашингтоні.

Висновки мешканців Панами

Рауль Аріас де Пара, підприємець у сфері екотуризму та нащадок одного з політиків-засновників країни, сказав, що розмови про американську військову силу викликали у його співвітчизників спогади про вторгнення США до Панами в 1989 році. Тодішні військові дії, зазначив він, були спрямовані на повалення авторитарного лідера країни Мануеля Нор'єги.

Це не було вторгнення з метою колонізації чи захоплення території. Це було трагічно для тих, хто втратив своїх близьких, але це звільнило нас від грізної диктатури

- сказав пан Аріас де Пара.

Про погрозу пана Трампа надіслати військових, щоб відвоювати канал, він сказав: 

Ця можливість така віддалена, така абсурдна

Доповнення

Щодо домагань Трампа на панамський канал раніше висловився президент Хосе Рауль Муліно:

Кожен квадратний метр Панамського каналу і прилеглих до нього територій належить Панамі і буде належати їй і надалі

- заявив президент Панами Муліно соцмережі X.

Нагадаємо

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не відкидає використання військової сили для отримання контролю над Панамським каналом і Гренландією. При цьому він зазначив, що ці території необхідні для економічної безпеки США.

Дональд Трамп-молодший відвідав Гренландію й опублікував фото та відео свого візиту. Поїздка відбулася після того, як його батько знову висловив бажання отримати контроль над данською територією.

Китай розкритикував військову допомогу США Тайваню на 571 млн доларів22.12.24, 07:37 • 22908 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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