«Канал принадлежит панамцам, суверенитет не подлежит обсуждению": власти страны из Центральной Америки отреагировали на заявления Трампа
Киев • УНН
Власти Панамы заявили о незыблемом суверенитете над межокеанским каналом в ответ на угрозы Трампа. Эксперты и местные жители назвали идею американского контроля над каналом «отдаленной и абсурдной».
Панама имеет суверенитет над межокеанским каналом, что не подлежит обсуждению, отметил представитель властей страны. Относительно угрозы Трампа относительно влияния на контроль судоходного канала, эксперты и жители страны ответили, что подобная возможность и отдаленная, и абсурдная.
Передает УНН со ссылкой на The New York Times.
Детали
В ответ на заявления Трампа относительно возможного установления контроля над Панамским каналом, министр иностранных дел Панамы Хавьер Мартинес-Ача четко выразил на недавней пресс-конференции следующее:
Суверенитет нашего канала не подлежит обсуждению и является частью нашей истории борьбы и необратимого завоевания. Пусть будет ясно: канал принадлежит панамцам, и так будет и впредь
Между тем эксперты считают, что настоящей целью господина Трампа могло быть запугивание, возможно, с целью добиться от правительства Панамы благоприятного режима для американских кораблей, пользующихся проливом.
Если бы США хотели нарушить международное право и действовать, как Владимир Путин, США могли бы вторгнуться в Панаму и восстановить канал. Никто не воспринял бы это как законный акт, и это нанесет не только серьезный ущерб его имиджу, но и нестабильности канала
Выводы жителей Панамы
Рауль Ариас де Пара, предприниматель в сфере экотуризма и потомок одного из политиков-основателей страны, сказал, что разговоры об американской военной силе вызвали у его соотечественников воспоминания о вторжении США в Панаму в 1989 году. Тогдашние военные действия, отметил он, были направлены на свержение авторитарного лидера страны Мануэля Норьеги.
Это не было вторжение с целью колонизации или захвата территории. Это было трагично для тех, кто потерял своих близких, но это освободило нас от грозной диктатуры
Об угрозе господина Трампа прислать военных, чтобы отвоевать канал, он сказал:
Эта возможность такая отдаленная, такая абсурдная
Дополнение
О притязаниях Трампа на панамский канал ранее высказался президент Хосе Рауль Мулино:
Каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающих к нему территорий принадлежит Панаме и будет принадлежать ей и в дальнейшем
Напомним,
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает использования военной силы для получения контроля над Панамским каналом и Гренландией. При этом он отметил, что эти территории необходимы для экономической безопасности США.
Дональд Трамп-младший посетил Гренландию и опубликовал фото и видео своего визита. Поездка состоялась после того, как его отец вновь выразил желание получить контроль над датской территорией.
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