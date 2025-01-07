Трамп посилює погрози на адресу Канади, Гренландії та Панами

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Київ • УНН

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Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не відкидає використання військової сили для отримання контролю над Панамським каналом і Гренландією. При цьому він зазначив, що ці території необхідні для економічної безпеки США.

Обраний президент США Дональд Трамп не виключив використання військових для захоплення контролю над Панамським каналом і Гренландією під час виступу перед пресою у вівторок, передає УНН з посиланням на CNN.

На пряме запитання, чи виключив би він використання "військового або економічного примусу" для досягнення своєї мети з отримання цих територій, обраний президент відповів "ні".

"Ні, я не можу гарантувати жодного з цих двох варіантів, але можу сказати одне: вони потрібні нам для економічної безпеки", - сказав він.

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Його очевидна відкритість до використання військових для досягнення цих цілей відбувається, незважаючи на його обіцянки уникати воєн після приведення до присяги.

"Я не збираюся починати війну", - сказав Трамп під час своєї переможної промови після перемоги на виборах 2024 року. "Я збираюся зупинити війни".

Після свого обрання Трамп неодноразово висловлював свою зацікавленість у придбанні як Панамського каналу, так і Гренландії. Його зауваження у вівторок були першим випадком, коли він запропонував використати для цього військові засоби.

Пізніше на запитання, чи буде він використовувати військову силу проти Канади, яку, як він також пропонував США, придбати, Трамп відповів: "Ні, економічну силу".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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panamaПанама
donald-trampДональд Трамп
kanadaКанада
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