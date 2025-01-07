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Трамп усиливает угрозы в адрес Канады, Гренландии и Панамы

Трамп усиливает угрозы в адрес Канады, Гренландии и Панамы

Киев  •  УНН

 • 1539 просмотра

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает использование военной силы для получения контроля над Панамским каналом и Гренландией. При этом он отметил, что эти территории необходимы для экономической безопасности США.

Избранный президент США Дональд Трамп не исключил использования военных для захвата контроля над Панамским каналом и Гренландией во время выступления перед прессой во вторник, передает УНН со ссылкой на CNN.

На прямой вопрос, исключил бы он использование "военного или экономического принуждения" для достижения своей цели по получению этих территорий, избранный президент ответил "нет".

"Нет, я не могу гарантировать ни одного из этих двух вариантов, но могу сказать одно: они нужны нам для экономической безопасности", — сказал он.

Амбиции Трампа по Гренландии и Панамскому каналу сталкиваются со скептицизмом республиканцев6 янв. 2025, 11:57 • 21358 просмотров

Его очевидная открытость к использованию военных для достижения этих целей происходит, несмотря на его обещания избегать войн после приведения к присяге.

"Я не собираюсь начинать войну", — сказал Трамп во время своей победной речи после победы на выборах 2024 года. "Я собираюсь остановить войны".

После своего избрания Трамп неоднократно выражал свою заинтересованность в приобретении как Панамского канала, так и Гренландии. Его замечания во вторник были первым случаем, когда он предложил использовать для этого военные средства.

Позже на вопрос, будет ли он использовать военную силу против Канады, которую, как он также предлагал США, приобрести, Трамп ответил: "Нет, экономическую силу".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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kanadaКанада
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