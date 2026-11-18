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Специалисты «Киевтеплоэнерго» устраняют повреждение тепловой сети на улице Большой Васильковской, расположенной в Голосеевском районе столицы. На время проведения ремонтных работ приостановили теплоснабжение части потребителей Голосеевского, Печерского и Шевченковского районов, передает УНН со ссылкой на КГГА.

В частности, речь идет об улицах Антоновича, Бассейной, Архитектора Городецкого, Большой Васильковской, Гетмана Павла Скоропадского, Евгения Чикаленко, Лютеранской, Малой Житомирской, Мечникова, Михаиловской, Прорезной, Саксаганского, Крещатике, Шота Руставели. Аварийные работы проводят круглосуточно. При необходимости «Киевтеплоэнерго» привлекает дополнительные бригады.

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По предварительной информации, ночью проведут замену поврежденного участка трубопровода, а восстановить циркуляцию теплоносителя в системе планируют до 14:00 19 ноября.

В КГГА добавили, что сейчас в Киеве полностью развернули работу централизованного теплоэнергетического комплекса. В то же время продолжается устранение отдельных аварийных случаев на тепловых сетях. Около 40 бригад «Киевтеплоэнерго» работают в круглосуточном режиме.