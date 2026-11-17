В Киеве после атаки рф в ночь на 17 ноября восстановили движение метро на "зелёной" ветке между станциями "Осокорки" и "Красный хутор", трамваев и троллейбусов. Северный и Южный мосты закрыты. Как работают другие мосты и какова ситуация с отоплением, водой и электричеством, сообщили в КГГА, КП и ДТЭК, пишет УНН.

Что с метро в Киеве

Движение поездов "зелёной" линии метро между станциями "Осокорки" и "Красный хутор" восстановлено. Интервал движения поездов на левом берегу – 10 мин, на правом – 8 мин - сообщили в КГГА.

Как курсируют поезда

"В настоящее время поезда на этой линии курсируют между станциями "Сырец" – "Выдубичи" и "Осокорки" – "Красный хутор"", - отметили в КГГА.

В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции работают как укрытия.

Как работают мосты Киева 17 ноября

Как сообщили в КГГА, в результате ночной вражеской атаки повреждены Южный и Северный мосты.

"В настоящее время они полностью закрыты для движения транспорта", - отметили в КГГА.

Движение по другим мостам организовано следующим образом:

Подольский мостовой переход – движение с левого на правый берег временно ограничивают ориентировочно на 15 минут после начала воздушной тревоги;

Дарницкий мост и мост Метро – открыты для движения без ограничений;

мост имени Е. О. Патона – действует реверсивное движение: с 6:00 до 16:00 – в направлении с левого берега на правый; с 16:00 до 24:00 – с правого берега на левый.

Водителей просят учитывать актуальную информацию при планировании маршрутов по городу.

Как работают троллейбусы и трамваи

"В столице восстановили движение электротранспорта. Трамваи и троллейбусы вышли на свои постоянные маршруты. Автобусы, которые дублировали движение электротранспорта, не курсируют", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко 17 ноября.

По его словам, в настоящее время в городе работают 39 троллейбусных маршрутов (5 не на линиях из-за обстрела), 17 трамвайных и 102 автобусных маршрута.

"Продолжают курсировать и временные автобусы между правым и левым берегами города, чтобы усилить работу метрополитена", - отметил мэр.

Он отметил, что постепенно восстанавливать движение электротранспорта в Киеве начали вчера, 16 ноября. КП "Киевпастранс" оперативно реагирует на изменение ситуации в столице и при необходимости корректирует работу маршрутной сети с учётом пассажиропотока на отдельных направлениях, добавил он.

По данным Киевпастранса, по состоянию на 13:20 17 ноября движение фуникулёра было временно приостановлено из-за отсутствия электроснабжения.

Что с электричками в столице

Утром 17 ноября поезда Kyiv City Express курсировали по полному кольцу, сохраняя сообщение между левым и правым берегами Киева.

Несмотря на вражеские обстрелы и ограничения движения транспорта по мостам, кольцевая электричка, как отметили в Kyiv City Express, продолжает работу. Из-за остановок в целях безопасности в начале маршрута поезда курсируют с задержками.

Где проверить расписание и проложить маршрут

Все рейсы и время отправления собраны на сайте Kyiv City Express. Там также удобно спланировать поездку, если вы впервые воспользуетесь кольцевой электричкой.

Что с отоплением в Киеве

"Киевтеплоэнерго" переключает часть потребителей Дарницкого, Оболонского и Подольского районов на резервное теплоснабжение - сообщили в КГГА.

В результате ночной атаки 17 ноября, по данным КГГА, повреждены тепловые магистрали Северного и Южного мостов.

"Микрорайоны Куренёвка, Оболонь, Осокорки и Позняки уже переключают на другие источники. Подачу теплоносителя в здания постепенно восстанавливают. На время ремонтных работ у этих потребителей будет временно отсутствовать горячее водоснабжение. Специалисты "Киевтеплоэнерго" обследуют повреждённые участки, определяют объёмы необходимых работ и ликвидируют последствия атаки, чтобы как можно скорее восстановить услуги", - отметили в КГГА.

Что с водой

Пониженное давление в жилом массиве Троещина в Киеве фиксировали утром 17 ноября, по данным Киевводоканала.

"В результате вражеской атаки возникли перебои с водоснабжением жилого массива Троещина. В частности, на верхних этажах многоэтажных домов возможно снижение давления в водопроводной сети или временное отсутствие водоснабжения. Специалисты Киевводоканала контролируют ситуацию и работают над стабилизацией давления и скорейшим восстановлением водоснабжения", — отмечали в Киевводоканале.

Обновлений от компании пока не было.

Что с электричеством

По данным ДТЭК Киевские электросети, в Киеве "по распоряжению НЭК Укрэнерго 17.11 действуют стабилизационные отключения электроэнергии".

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