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Китай раскритиковал военную помощь США Тайваню на 571 млн долларов

Китай раскритиковал военную помощь США Тайваню на 571 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 3309 просмотра

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США выделили Тайваню военную помощь на 571 млн долларов, делегировав распоряжение средствами Энтони Блинкену. Китай раскритиковал это решение, назвав его нарушением «принципа одного Китая» и пообещал принять меры.

США выделили 571 млн долларов военной помощи. Китай со своей стороны раскритиковал это решение. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детально

КНР сегодня заявила, что новый пакет помощи серьезно нарушает "принцип одного Китая" и положения совместных коммюнике между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами.

Представитель МИД КНР добавил, что страна примет "все необходимые меры" для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Также в заявлении китайского Министерства иностранных дел Тайвань назван "красной линией, которую нельзя пересекать" в китайско-американских отношениях.

Reuters напомнило, что Пекин считает демократически управляемый Тайвань своей территорией, однако правительство в Тайбэе это утверждение отвергает.

США в ООН: Китай является решающим пособником войны рф против Украины21 дек. 2024, 14:45 • 37608 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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