Китай раскритиковал военную помощь США Тайваню на 571 млн долларов
Киев • УНН
США выделили Тайваню военную помощь на 571 млн долларов, делегировав распоряжение средствами Энтони Блинкену. Китай раскритиковал это решение, назвав его нарушением «принципа одного Китая» и пообещал принять меры.
США выделили 571 млн долларов военной помощи. Китай со своей стороны раскритиковал это решение. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
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КНР сегодня заявила, что новый пакет помощи серьезно нарушает "принцип одного Китая" и положения совместных коммюнике между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами.
Представитель МИД КНР добавил, что страна примет "все необходимые меры" для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Также в заявлении китайского Министерства иностранных дел Тайвань назван "красной линией, которую нельзя пересекать" в китайско-американских отношениях.
Reuters напомнило, что Пекин считает демократически управляемый Тайвань своей территорией, однако правительство в Тайбэе это утверждение отвергает.
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