США в ООН: Китай является решающим пособником войны рф против Украины

ukenru
Эксклюзив
Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году
 • 111155 просмотра

Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году

Эксклюзив
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
 • 149857 просмотра

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

Эксклюзив
Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области
 • 134538 просмотра

Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео
 • 133561 просмотра

В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип
 • 127296 просмотра

Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип

Эксклюзив
Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ
 • 152470 просмотра

Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ

Эксклюзив
Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
 • 175997 просмотра

Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
 • 194726 просмотра

АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
 • 287407 просмотра

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
 • 166523 просмотра

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Захватчики обстреляли Запорожскую область: 313 ударов и 6 раненых за сутки

Захватчики обстреляли Запорожскую область: 313 ударов и 6 раненых за сутки

 • 23585 просмотра
За сутки террористические силы потеряли 1860 военных - Генштаб

За сутки террористические силы потеряли 1860 военных - Генштаб

 • 53064 просмотра
Погода в Украине 21 декабря: где ожидаются дожди и какая будет температура

Погода в Украине 21 декабря: где ожидаются дожди и какая будет температура

 • 20684 просмотра
Элитный жилой комплекс в казани атакован дронами: что известно об инциденте

Элитный жилой комплекс в казани атакован дронами: что известно об инциденте

 • 57969 просмотра
Херсонщина в очередной раз под вражеским ударом: 3 человека погибли, 11 - ранены

Херсонщина в очередной раз под вражеским ударом: 3 человека погибли, 11 - ранены

 • 31846 просмотра
публикации
Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

 • 112685 просмотра
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
Эксклюзив

 • 149863 просмотра
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
Эксклюзив

 • 287408 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

 • 201909 просмотра
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

 • 219730 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джаред Лето станет главным злодеем в новом фильме "Властелины Вселенной"

Джаред Лето станет главным злодеем в новом фильме "Властелины Вселенной"

13:15 • 7400 просмотра
5 психологических мультфильмов для всей семьи: что посмотреть на выходных

5 психологических мультфильмов для всей семьи: что посмотреть на выходных

 • 65507 просмотра
Майло Вентимилья сыграет музыканта в новом фильме

Майло Вентимилья сыграет музыканта в новом фильме

 • 73149 просмотра
Рыба-пузырь и мышь-амфибия: ученые обнаружили 27 новых видов животных в Амазонии

Рыба-пузырь и мышь-амфибия: ученые обнаружили 27 новых видов животных в Амазонии

 • 86759 просмотра
Оскар Айзек и Ана де Армас сыграют в новом секретном сериале Apple TV+

Оскар Айзек и Ана де Армас сыграют в новом секретном сериале Apple TV+

 • 102462 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

США в ООН: Китай является решающим пособником войны рф против Украины

США в ООН: Китай является решающим пособником войны рф против Украины

Киев  •  УНН

 • 600 просмотра

Read in English

Постпред США при ООН обвинил Китай в поставках военных компонентов россии для войны с Украиной. КНР поставляет материалы для бомб, детали для оружейных заводов и технологии для беспилотников.

Китай является решающим пособником войны россии против Украины. Если же КНР действительно хочет "мирного разрешения" войны, то должен прекратить поставки для российской военной машины. Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Роберт Вуд на заседании Совбеза ООН, передает УНН.

Вуд отметил, что поддержка Китаем россии явно противоречит принципам Устава ООН. Китай заявил в этом Совете, что суверенитет и территориальная целостность должны уважаться, но если бы Китай был настроен серьезно, он бы использовал свое влияние, чтобы помешать россии нарушить суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Давайте посмотрим не на слова Китая, а на его действия. Китай продолжает поставлять на военную промышленную базу россии товары двойного назначения, такие как материалы для изготовления бомб, детали машин, оборудование и инструменты для оружейных заводов, технологии, приводящие в действие беспилотники и ракеты. россии нужны эти китайские товары для ее атак на гражданское население и инфраструктуру Украины. Китайские компании поставляют их, получают от них прибыль. Продолжая разрешать этот экспорт, Пекин телеграфирует молчаливое одобрение войны россии. А компании КНР даже помогли разработать и произвести для россии ударные беспилотные летательные аппараты большой дальности", - сказав постоянный представитель США при ООН.

По его словам, если Китай действительно хочет "мирного разрешения" войны России против Украины, он должен прекратить поставки для российской военной машины, ввести санкции против россии, призвать россию вывести свои войска и возглавить международное сообщество в качестве постоянного члена этого Совета, ответственного за защиту принципов Устава ООН.

"Вместо этого Китай является решающим пособником войны россии против Украины и отказался использовать свое влияние конструктивно. Он предоставил россии политическое прикрытие, повторяя ложные оправдания россии для войны и предлагая нам игнорировать Устав ООН, потому что "ситуация на местах изменилась". Китай предложил нам не связывать агрессию россии на Украине со стремлением КНДР к ядерному оружию, в то время как очевидно, что Россия помогает КНДР с ее ядерными амбициями в обмен на войска и оружие для использования против Украины. Что касается россии, Китай продемонстрировал, что он не является законным субъектом мира.

В этом Совете Китай изложил три своих принципа для войны: "никакого расширения поля боя, никакой эскалации конфликта и никаких провокаций". Но Китай остался в стороне, когда россия нарушила все три принципа, втянув КНДР в конфликт. россия направила почти 12 000 военнослужащих КНДР, включая элитные спецподразделения, для борьбы с Украиной.

россия также нарушила многочисленные резолюции этого Совета, импортировав из КНДР более 20 000 транспортных контейнеров с боеприпасами, содержащими не менее 6 миллионов тяжелых артиллерийских снарядов и более 100 баллистических ракет. Китай имеет значительное влияние как на москву, так и на Пхеньян, но он отказался использовать это влияние для противодействия военному сотрудничеству россии и КНДР", добавил Вуд.

Китай и Россия провели совместное воздушное патрулирование над Японским морем29 нояб. 2024, 05:20 • 17692 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
sovet-bezopasnosti-organizatsii-obedinennikh-natsiiСовет Безопасности Организации Объединенных Наций
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
severnaya-koreyaСеверная Корея
kitaiКитай
ukrainaУкраина