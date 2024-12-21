США в ООН: Китай является решающим пособником войны рф против Украины

Китай является решающим пособником войны россии против Украины. Если же КНР действительно хочет "мирного разрешения" войны, то должен прекратить поставки для российской военной машины. Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Роберт Вуд на заседании Совбеза ООН, передает УНН.

Вуд отметил, что поддержка Китаем россии явно противоречит принципам Устава ООН. Китай заявил в этом Совете, что суверенитет и территориальная целостность должны уважаться, но если бы Китай был настроен серьезно, он бы использовал свое влияние, чтобы помешать россии нарушить суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Давайте посмотрим не на слова Китая, а на его действия. Китай продолжает поставлять на военную промышленную базу россии товары двойного назначения, такие как материалы для изготовления бомб, детали машин, оборудование и инструменты для оружейных заводов, технологии, приводящие в действие беспилотники и ракеты. россии нужны эти китайские товары для ее атак на гражданское население и инфраструктуру Украины. Китайские компании поставляют их, получают от них прибыль. Продолжая разрешать этот экспорт, Пекин телеграфирует молчаливое одобрение войны россии. А компании КНР даже помогли разработать и произвести для россии ударные беспилотные летательные аппараты большой дальности", - сказав постоянный представитель США при ООН.

По его словам, если Китай действительно хочет "мирного разрешения" войны России против Украины, он должен прекратить поставки для российской военной машины, ввести санкции против россии, призвать россию вывести свои войска и возглавить международное сообщество в качестве постоянного члена этого Совета, ответственного за защиту принципов Устава ООН.

"Вместо этого Китай является решающим пособником войны россии против Украины и отказался использовать свое влияние конструктивно. Он предоставил россии политическое прикрытие, повторяя ложные оправдания россии для войны и предлагая нам игнорировать Устав ООН, потому что "ситуация на местах изменилась". Китай предложил нам не связывать агрессию россии на Украине со стремлением КНДР к ядерному оружию, в то время как очевидно, что Россия помогает КНДР с ее ядерными амбициями в обмен на войска и оружие для использования против Украины. Что касается россии, Китай продемонстрировал, что он не является законным субъектом мира.

В этом Совете Китай изложил три своих принципа для войны: "никакого расширения поля боя, никакой эскалации конфликта и никаких провокаций". Но Китай остался в стороне, когда россия нарушила все три принципа, втянув КНДР в конфликт. россия направила почти 12 000 военнослужащих КНДР, включая элитные спецподразделения, для борьбы с Украиной.

россия также нарушила многочисленные резолюции этого Совета, импортировав из КНДР более 20 000 транспортных контейнеров с боеприпасами, содержащими не менее 6 миллионов тяжелых артиллерийских снарядов и более 100 баллистических ракет. Китай имеет значительное влияние как на москву, так и на Пхеньян, но он отказался использовать это влияние для противодействия военному сотрудничеству россии и КНДР", добавил Вуд.

Китай и Россия провели совместное воздушное патрулирование над Японским морем