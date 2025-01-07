Трамп-молодший прибув до Гренландії
Київ • УНН
Дональд Трамп-молодший відвідав Гренландію й опублікував фото та відео свого візиту. Поїздка відбулася після того, як його батько знову висловив бажання отримати контроль над данською територією.
Дональд Трамп-молодший приземлився в Гренландії у вівторок, лише за кілька тижнів після того, як його батько, обраний президент Дональд Трамп, повторив своє бажання здобути контроль над автономною данською територією, передає УНН з посиланням на CNN.
"У Гренландії стає спекотно... ну, насправді, дуже-дуже холодно!!!!" - написав старший син обраного президента на X у вівторок, супроводивши це відео, на якому, мабуть, зображено вид Гренландії з вертольота.
Він також опублікував на X дві фотографії себе в Гренландії з підписом: "Гренландія прекрасна!!!"
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На одному із зображень Трамп-молодший стоїть поруч із Серхіо Гором, який цього виборчого циклу керував суперкомітетом політичних дій, який підтримує Трампа.
Додамо
У пості Truth Social у понеділок обраний президент підтвердив, що його син вирушить на острів разом із "різними представниками", щоб "відвідати деякі з найпрекрасніших місць і визначних пам'яток", і знову висловив свою зацікавленість у захопленні великої арктичної території, де розташована найпівнічніша авіабаза збройних сил США.
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