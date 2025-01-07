Трамп-младший прибыл в Гренландию

Дональд Трамп-младший приземлился в Гренландии во вторник, всего через несколько недель после того, как его отец, избранный президент Дональд Трамп повторил свое желание получить контроль над автономной датской территорией, передает УНН со ссылкой на CNN.

"В Гренландии становится жарко... ну, на самом деле, очень-очень холодно!!!!" — написал старший сын избранного президента на X во вторник, сопроводив это видео, на котором, по-видимому, запечатлен вид Гренландии с вертолета.

Он также опубликовал на X две фотографии себя в Гренландии с подписью: "Гренландия прекрасна!!!"

Трамп заявил, что США будет претендовать на территории Канады, Гренландии и Панамский канал - NBC

На одном из изображений Трамп-младший стоит рядом с Серхио Гором, который в этом избирательном цикле руководил поддерживающим Трампа суперкомитетом политических действий.

Добавим

В посте Truth Social в понедельник избранный президент подтвердил, что его сын отправится на остров вместе с "различными представителями", чтобы "посетить некоторые из самых великолепных мест и достопримечательностей", и снова выразил свою заинтересованность в захвате обширной арктической территории, где находится самая северная авиабаза вооруженных сил США.

Амбиции Трампа по Гренландии и Панамскому каналу сталкиваются со скептицизмом республиканцев