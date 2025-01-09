Байден збирається ввести нові санкції проти рф до приходу Трампа - Reuters
Київ • УНН
США планують запровадити нові санкції проти російської економіки та китайських організацій, що підтримують рф. Адміністрація Байдена прагне зміцнити позиції України перед можливими переговорами з росією.
Президент США Джо Байден, як очікується, оголосить про нові санкції, спрямовані проти економіки росії, цього тижня, у межах заходів щодо зміцнення військових зусиль України проти рф до вступу Дональда Трампа на посаду, з посиланням на американського чиновника повідомляє Reuters, пише УНН.
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Не було жодних безпосередніх подробиць про санкції, які Байден запровадить у свої останні дні на посаді, але помічники Байдена інформують помічників Трампа про кроки, які вони роблять, сказав чиновник.
Сполучені Штати при цьому, імовірно, запровадять санкції проти більшої кількості китайських організацій за їхні зусилля щодо підтримки росії, сказав чиновник.
Помічники Байдена кажуть, що хочуть поставити Україну в найсильнішу позицію на полі бою, щоби отримати важелі для можливих переговорів із росією цього року, зауважує при цьому видання.
"Посадовець зазначив, що більшість обіцяної Україні зброї та боєприпасів поставлено, а решта вже в дорозі. Посадовець додав, що критичні запаси боєприпасів України зараз у належному стані", - також зазначає видання.
США планують посилити санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту - Reuters06.01.25, 10:30 • 32111 переглядiв