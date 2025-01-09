Байден собирается ввести новые санкции против рф до прихода Трампа - Reuters
Киев • УНН
США планируют ввести новые санкции против российской экономики и китайских организаций, поддерживающих рф. Администрация Байдена стремится укрепить позиции Украины перед возможными переговорами с россией.
Президент США Джо Байден, как ожидается, объявит о новых санкциях, направленных против экономики россии, на этой неделе, в рамках мер по укреплению военных усилий Украины против рф до вступления Дональда Трампа в должность, со ссылкой на американского чиновника сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Не было никаких непосредственных подробностей о санкциях, которые Байден введет в свои последние дни на посту, но помощники Байдена информируют помощников Трампа о шагах, которые они делают, сказал чиновник.
Соединенные Штаты при этом, вероятно, введут санкции против большего количества китайских организаций за их усилия по поддержке россии, сказал чиновник.
Помощники Байдена говорят, что хотят поставить Украину в самую сильную позицию на поле боя, чтобы получить рычаги для возможных переговоров с россией в этом году, отмечает при этом издание.
"Чиновник отметил, что большинство обещанного Украине оружия и боеприпасов поставлено, а остальные уже в пути. Чиновник добавил, что критические запасы боеприпасов Украины сейчас в надлежащем состоянии", - также отмечает издание.
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