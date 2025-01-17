Гренландія відмовляється стати частиною США, але запрошує американський бізнес

Міністр бізнесу, торгівлі, мінеральних ресурсів, юстиції та гендерної рівності в уряді Гренландії Наая Х. Натаніельсен зазначила, що Гренландія не бажає бути частиною США, оскільки "острів належить народу Гренландії". Згідно з повідомленням представниці уряду, острів відкритий для ділової співпраці.

Передає УНН із посиланням на WP.

Деталі

Міністр бізнесу, торгівлі, мінеральних ресурсів, юстиції та гендерної рівності Гренландії Наая Натаніельсен:

Ми не хочемо бути частиною Сполучених Штатів. Ми не датчани і не американці. .. Гренландія бачить широкі можливості для укладення угоди, яка може принести користь обом сторонам

Муте Буруп Егеде, прем'єр-міністр Гренландії, зазначив, що острів має величезний потенціал економічного розвитку та відповідає високим екологічним стандартам і є домом для багатих геологічних ресурсів.

Ми є висококваліфікованою та заснованою на правилах ринковою економікою, і наше стратегічне розташування є життєво важливим для північноатлантичної морської, авіаційної та космічної діяльності. Ми запрошуємо більше американських компаній до використання величезного потенціалу нашої економіки - передає позицію посадовців Гренландії видання The Washington Post.

Довідково

Гренландія є частиною Королівства Данія, але має власний уряд і парламент і повну юрисдикцію над багатьма природними ресурсами.

Рідкоземельні елементи в достатку в Гренландії відіграють вирішальну роль у розробці електродвигунів і компонентів, що використовуються в батареях і сонячних батареях. Гренландія володіє 39 із 50 корисних копалин, які Сполучені Штати класифікували як критичні для національної безпеки та економічної стабільності. Ці мінерали, до складу яких входять рідкоземельні елементи, а також мідь, цинк і нікель, необхідні для сучасних технологій.

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Потрібен капітал, готові до обговорювання бізнесу

Ось що передає WP, відповідно до запрошення інвесторів до Гренландії:

Великою перешкодою для розробки мінеральних ресурсів Гренландії є брак капіталу. Майнінг – справа повільна. Часовий проміжок від ранніх етапів розвідки до фактичного відвантаження корисних копалин може тривати більше ніж два десятиліття, в середньому 16 років. Для цього потрібен капітал, готовий вкладати кошти в довгострокові інвестиції з високим ризиком. Зараз ми просимо приватних інвесторів самостійно нести цей тягар. Ми повинні знайти рішення, щоб подолати прірву між капіталом, політичними амбіціями та потребами галузі. Якщо ні, ми ризикуємо, що мінерали залишаться в землі.

Плани США

Раніше обраний президент США Дональд Трамп висловив думку про необхідність покупки Гренландії, підкресливши, що вона повинна стати частиною його держави, оскільки острів є стратегічно важливим для національної безпеки і захисту "вільного світу".

Згідно з повідомленнями ЗМІ, члени Палати представників Конгресу США від республіканців підготували законопроект, який може дозволити Трампу почати переговори про купівлю Гренландії.

У тексті документа йдеться, що новообраний президент буде уповноважений вступити в переговори з Данією з цього питання після вступу на посаду 20 січня.

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