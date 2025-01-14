План Трампа по Гренландии: республиканцы в Палате представителей ищут поддержки для законопроекта о возможной покупке
Киев • УНН
Союзники Трампа в Палате представителей ищут поддержки для законопроекта «Make Greenland Great Again Act». Документ позволит президенту начать переговоры с Данией о покупке Гренландии с 20 января 2025 года.
Союзники избранного президента Дональда Трампа в Палате представителей Конгресса США пытаются заручиться поддержкой законопроекта о разрешении переговоров по покупке Гренландии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на распространенную копию законопроекта, передает УНН.
Законопроект называется «Make Greenland Great Again Act», сообщили в офисах представителей республиканцев в США Энди Оглса, который является автором документа, и Дианы Гаршбаргер.
Отметим, что именно республиканцы получили узкое большинство в Палате представителей и Сенате на выборах в США 5 ноября.
Законопроект, если его примут, позволит президенту начать переговоры с Данией 20 января, когда Трамп вступит в должность.
«Этим Конгресс уполномочивает президента, начиная с 12:01 по восточному стандартному времени 20 января 2025 года, попытаться вступить в переговоры с Королевством Дания, чтобы обеспечить приобретение Гренландии Соединенными Штатами», - говорится в проекте закона.
«Не позднее 5 календарных дней после достижения соглашения с Королевством Дания по приобретению Гренландии Соединенными Штатами президент должен передать соответствующим комитетам Конгресса это соглашение, включая все сопутствующие материалы и приложения», - добавляется в документе.
Дополнение
По словам Трампа, он хочет сделать Гренландию частью Соединенных Штатов. Советник Трампа по вопросам национальной безопасности США Майкл Волц заявлял, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не исключает применения силового варианта установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.
Контекст
Гренландия контролируется Данией на протяжении веков, ранее как колония, а теперь как полусуверенная территория под властью Дании. На нее распространяется действие датской конституции, а значит, любое изменение ее правового статуса потребует внесения поправки в конституцию.