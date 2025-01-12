"Трамп завжди залишатиме всі варіанти на столі": Волц допустив силовий варіант контролю над Гренландією та Панамським каналом

Новообраний президент США Дональд Трамп не виключає застосування силового варіанту встановлення контролю над Гренландією та Панамським каналом. Про це заявив радник Трампа з питань національної безпеки США Майкл Волц в інтерв’ю ABC News, передає УНН.

На запитання ведучого, чи Трамп серйозно налаштований на використання військової сили для захоплення Панамського каналу та Гренландії, Волтц відповів:

"Ну, дивіться, він дуже серйозно ставиться до загроз, з якими ми стикаємось в Арктиці, до загроз у Західній півкулі. І не просто з його слів або з моїх. Генерал, який очолює наше Південне командування, Лора Річардсон, свідчила минулого року про китайські державні підприємства, які виставляли ставки та купували частини каналу, порти з обох його сторін, Huawei, китайську технологічну компанію, що домінує в зоні вільної торгівлі в їхніх телекомунікація".

За його словами, через Панамський канал проходить 70% вантажів між США та рештою світу. Крім того, канал має "вирішальне значення" для американської військової логістики.

"Існують підстави для США ввести війська та захищати свої критичні активи в Панамському каналі, згідно з Панамським та Нейтральним договорами", - вказав він.

Щодо Гренландії, як наголосив Волтц, "коли ми бачимо росію з 60 лідоколами, коли ми бачимо величезні критичні мінерали, нафту та газ, нові морські шляхи, що відкриваються через відступаючий полярний лід, досить вже того, щоб наші вороги проникали в нашу західну півкулю і загрожували нашій національній безпеці".

"І президент Трамп готовий зробити великі, сміливі кроки, щоб забезпечити належний захист Сполучених Штатів", - заявив він.

На запитання, чи йдеться про використання військової сили для досягнення цих цілей Волтц відповів: "Президент Трамп завжди залишатиме всі варіанти на столі, але є низка речей, які ми можемо зробити для внесення змін до існуючих угод. Ми чуємо від гренландців, що вони прагнуть до незалежності, що відкриває всі інші можливості. Але президент Трамп ніколи не відкине жоден варіант, на відміну, відверто кажучи, від його попередника. Тому, коли йдеться про нашу національну оборону, це, знаєте, є пріоритетом для Верховного головнокомандувача".

Контекст

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не відкидає використання військової сили для отримання контролю над Панамським каналом і Гренландією. При цьому він зазначив, що ці території необхідні для економічної безпеки США.

Гренландський прем'єр Муте Егеде заявив, що Гренландія хоче бути незалежною державою

Влада Панами заявила про непорушний суверенітет над міжокеанським каналом у відповідь на погрози Трампа. Експерти та місцеві жителі назвали ідею американського контролю над каналом "віддаленою та абсурдною".

Довідково

Гренландія - найбільший у світі острів площею 2,1 млн. кв. км. Але його населення – лише близько 56 тисяч осіб. Він став датською колонією у XVIII столітті. Після референдуму 1979 року Гренландія стала самоврядною автономією у складі Данії.