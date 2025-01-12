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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Трамп всегда будет оставлять все варианты на столе": Волц допустил силовой вариант контроля над Гренландией и Панамским каналом

"Трамп всегда будет оставлять все варианты на столе": Волц допустил силовой вариант контроля над Гренландией и Панамским каналом

Киев  •  УНН

 • 4924 просмотра

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Советник Трампа по нацбезопасности подтвердил готовность использовать военную силу для контроля над Гренландией и Панамским каналом. США обеспокоены китайским влиянием в регионе и российским присутствием в Арктике.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не исключает применения силового варианта установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Об этом заявил советник Трампа по вопросам национальной безопасности США Майкл Волц в интервью ABC News, передает УНН

На вопрос ведущего, серьезно ли Трамп настроен на использование военной силы для захвата Панамского канала и Гренландии, Волтц ответил:

«Ну, смотрите, он очень серьезно относится к угрозам, с которыми мы сталкиваемся в Арктике, к угрозам в Западном полушарии. И не просто с его слов или с моих. Генерал, возглавляющий наше Южное командование, Лора Ричардсон, свидетельствовала в прошлом году о китайских государственных предприятиях, которые выставляли ставки и покупали части канала, порты с обеих его сторон, Huawei, китайскую технологическую компанию, доминирующую в зоне свободной торговли в их телекоммуникациях».

По его словам, через Панамский канал проходит 70% грузов между США и остальным миром. Кроме того, канал имеет «решающее значение» для американской военной логистики. 

«Существуют основания для США ввести войска и защищать свои критические активы в Панамском канале, согласно Панамскому и Нейтральному договорам», - указал он.

По Гренландии, как отметил Волтц, «когда мы видим Россию с 60 ледоколами, когда мы видим огромные критические минералы, нефть и газ, новые морские пути, открывающиеся через отступающий полярный лед, достаточно уже того, чтобы наши враги проникали в наше западное полушарие и угрожали нашей национальной безопасности».

«И президент Трамп готов предпринять большие, смелые шаги, чтобы обеспечить надлежащую защиту Соединенных Штатов», - заявил он.

На вопрос, идет ли речь об использовании военной силы для достижения этих целей Волтц ответил: «Президент Трамп всегда будет оставлять все варианты на столе, но есть ряд вещей, которые мы можем сделать для внесения изменений в существующие соглашения. Мы слышим от гренландцев, что они стремятся к независимости, что открывает все другие возможности. Но президент Трамп никогда не отвергнет ни один вариант, в отличие, откровенно говоря, от его предшественника. Поэтому, когда речь идет о нашей национальной обороне, это, знаете, является приоритетом для Верховного главнокомандующего».

Контекст

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает использования военной силы для получения контроля над Панамским каналом и Гренландией. При этом он отметил, что эти территории необходимы для экономической безопасности США.

Гренландский премьер Муте Эгеде заявил, что Гренландия хочет быть независимым государством

Власти Панамы заявили о незыблемом суверенитете над межокеанским каналом в ответ на угрозы Трампа. Эксперты и местные жители назвали идею американского контроля над каналом «отдаленной и абсурдной».

Справочно 

Гренландия - самый большой в мире остров площадью 2,1 млн. кв. км. Но его население - всего около 56 тысяч человек. Он стал датской колонией в XVIII веке. После референдума 1979 года Гренландия стала самоуправляемой автономией в составе Дании.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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panamaПанама
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