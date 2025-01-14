План Трампа щодо Гренландії: республіканці в Палаті представників шукають підтримки для законопроєкту про можливу купівлю
Київ • УНН
Союзники Трампа в Палаті представників шукають підтримки для законопроєкту "Make Greenland Great Again Act". Документ дозволить президенту розпочати переговори з Данією щодо купівлі Гренландії з 20 січня 2025 року.
Союзники обраного президента Дональда Трампа в Палаті представників Конгресу США намагаються заручитися підтримкою законопроєкту про дозвіл переговорів щодо купівлі Гренландії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на поширену копію законопроєкту, передає УНН.
Законопроєкт називається "Make Greenland Great Again Act", повідомили в офісах представників республіканців у США Енді Оглса, який є автором документу, і Діани Гаршбаргер.
Зазначимо, що саме республіканці отримали вузьку більшість у Палаті представників і Сенаті на виборах у США 5 листопада.
Законопроєкт, якщо його ухвалять, дасть змогу президенту розпочати переговори з Данією 20 січня, коли Трамп вступить на посаду.
"Цим Конгрес уповноважує президента, починаючи з 12:01 за східним стандартним часом 20 січня 2025 року, спробувати вступити в переговори з Королівством Данія, щоб забезпечити придбання Гренландії Сполученими Штатами", - йдеться в проєкті закону.
"Не пізніше 5 календарних днів після досягнення угоди з Королівством Данія щодо придбання Гренландії Сполученими Штатами президент має передати відповідним комітетам Конгресу цю угоду, включно з усіма супутніми матеріалами та додатками", - додається в документі.
Доповнення
За словами Трампа, він хоче зробити Гренландію частиною Сполучених Штатів. Радник Трампа з питань національної безпеки США Майкл Волц заявляв, що новообраний президент США Дональд Трамп не виключає застосування силового варіанту встановлення контролю над Гренландією та Панамським каналом.
Контекст
Гренландія контролюється Данією протягом століть, раніше як колонія, а тепер як напівсуверенна територія під владою Данії. На неї поширюється дія данської конституції, а отже, будь-яка зміна її правового статусу потребуватиме внесення поправки до конституції.