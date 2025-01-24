Данія і США домовилися обговорити питання Гренландії пізніше

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен погодився зі своїм американським колегою Марко Рубіо обговорити питання Гренландії пізніше. Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ країни, передає УНН з посиланням на The Guardian.

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У п'ятницю вони говорили протягом 20 хвилин, обговорюючи Україну, європейську безпеку і Близький Схід.

У заяві данською мовою йшлося, що, хоча «безпека в Арктиці не була на порядку денному», вони погодилися, що її обговорять іншим разом, і Гренландія також братиме участь у переговорах.

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Данія була в стані підвищеної готовності щодо намірів адміністрації США щодо Гренландії відтоді, як Дональд Трамп висловив припущення, що він хотів би взяти під контроль цю територію.

Раніше цього тижня він знову сказав, що це «прекрасне місце», яке США «потрібне для міжнародної безпеки».

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