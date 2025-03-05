Лідер США планує повернути контроль над Панамським каналом та приєднати Гренландію

Трамп заявив про намір повернути контроль над Панамським каналом та висловив інтерес до Гренландії, передає УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп зробив кілька гучних заяв щодо геополітичних амбіцій Сполучених Штатів. Він заявив, що його адміністрація працює над поверненням контролю над Панамським каналом і вже розпочала цей процес. За його словами, велика американська компанія висловила намір викупити обидва порти, розташовані в зоні каналу, що має стратегічне значення для світової торгівлі.

Трамп наголосив, що Панамський канал був збудований США і є ключовим для американських інтересів. Він зазначив, що хоча нині канал офіційно контролюється Панамою, його будівництво коштувало США значних фінансових ресурсів і людських життів, тому Америка має повернути собі цей об’єкт.

Окрім цього, Трамп висловив зацікавленість у можливому приєднанні Гренландії до США. Він наголосив, що острів має стратегічне значення для американських військових і в майбутньому може стати частиною Сполучених Штатів.

Нагадаємо

Панамський канал був одним із найбільш обговорюваних питань новою адміністрацією США після того, як Дональд Трамп висловив намір відновити контроль над об’єктами, стверджуючи, що Китай отримав преференції. 82-кілометровий канал, який з'єднує Атлантичний і Тихий океани, був побудований на початку 20 століття США, але з 1999 року він контролюється Панамою через незалежний орган, який гарантує нейтралітет його управління.

Панама відкидає вимоги США щодо безкоштовного проходу через канал

Провідна партія Гренландії заявила про зміцнення руху за незалежність через відновлення інтересу США. Партія прагне укласти оборонну угоду зі США та досягти "вільної асоціації" з Данією після відокремлення.

У Гренландії заявили про поштовх руху за незалежність через інтерес США